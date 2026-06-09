Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα - Ναρκωτικά και έλεγχοι σε στοχευμένες επιχειρήσεις

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, οδήγησης κλοπιμαίου οχήματος, μέθης και πρόκλησης ανησυχίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 424 οχήματα και ελέγχθηκαν 540 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 226 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 87 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 114 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίος ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης πέντε έλεγχοι ναρκοτέστ με δύο θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 5 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.