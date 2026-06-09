Νέα σύσκεψη Αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη - Ακολουθεί Ολομέλεια και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής

Πριν από την Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί νέα Σύσκεψη Αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από τρεις Βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις Βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, θα συμμετέχει ένας Βουλευτής από το ΔΗΚΟ, κατά πάσα πιθανότητα ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, είτε ο Σωτήρης Ιωάννου είτε ο Λίνος Παπαγιάννης.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Στη σημερινή σύσκεψη, υπό την προεδρία της κ. Δημητρίου, συμμετείχαν εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου, εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Γιώργος Λουκαΐδης και ο Βουλευτής Άριστος Δαμιανού, εκ μέρους του ΕΛΑΜ οι Βουλευτές Λίνος Παπαγιάννης και Σωτήρης Ιωάννου, εκ μέρους του ΔΗΚΟ ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου, εκ μέρους του «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας η Αντιπρόεδρος του κόμματος Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε κατά πόσο ο αριθμός τους θα μπορούσε να μειωθεί από τις 16 που λειτουργούν σήμερα σε μικρότερο αριθμό, με δεδομένη την πρόταση του ΕΛΑΜ για περιορισμό τους σε 14.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η συγκεκριμένη εισήγηση δεν φαίνεται επί του παρόντος να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να προχωρήσει.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ στη σύσκεψη δεν εξετάστηκε το θέμα των προεδριών των Επιτροπών, κάτι που θα εξετάσει η Επιτροπή Επιλογής την Πέμπτη.