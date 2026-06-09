Φρίκη στην Τσεχία: 35χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και το έδωσε σε σκυλιά

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης συγκλονίζουν ακόμη και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς.

Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη εβδομάδα στην κωμόπολη Kynšperk nad Ohří, μια μικρή κοινότητα 5.000 κατοίκων, περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πεθερά της 35χρονης ήταν εκείνη που ήρθε αντιμέτωπη με το αποτρόπαιο θέαμα, όταν εντόπισε μέσα σε μια πλαστική σακούλα, το χέρι και το μπράτσο ενός νεκρού νεογέννητου, σε κήπο πίσω από τη μονοκατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι μαζί με τους γονείς του άνδρα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με δεκάδες διασώστες και αστυνομικούς να «χτενίζουν» εξονυχιστικά την περιοχή και ψάχνουν σχολαστικά όλους τους κάδους απορριμμάτων της οδού, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εντοπίσουν το υπόλοιπο σώμα του βρέφους.

Η σοκαριστική εκδοχή των αρχών: «Έδωσε το βρέφος σε σκυλιά»

Στρέφοντας τις έρευνες σε γυναίκες της περιοχής που ήταν έγκυες και των οποίων τα μωρά εξαφανίστηκαν ξαφνικά, η αστυνομία προχώρησε την Παρασκευή στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας.

«Η 35χρονη γυναίκα κατηγορείται για ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωποκτονία», δήλωσε επίσημα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ωστόσο, το δημοσίευμα της τσεχικής εφημερίδας krimi-plzen ήρθε να προσθέσει μια ακόμα πιο εφιαλτική διάσταση στην υπόθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να έδωσε τα λείψανα του νεογέννητου σε σκύλους για να τα κατασπαράξουν. Η ανατριχιαστική αυτή εκδοχή θεωρείται η πιθανότερη εξήγηση για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο ίχνος από τη σορό του παιδιού.

«Έσβησε η κοιλιά, το μωρό δεν εμφανίστηκε ποτέ»

Τα κίνητρα της 35χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η γυναίκα γέννησε κρυφά και αμέσως μετά αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού της.

Γείτονες της οικογένειας αναφέρουν σοκαρισμένοι πως το τελευταίο διάστημα η εγκυμοσύνη της γυναίκας ήταν εμφανής. Ξαφνικά, όμως, «η κοιλιά εξαφανίστηκε» χωρίς να εμφανιστεί ποτέ κανένα μωρό στην κατοικία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει βυθισμένη στο πένθος και την οργή. Τη Δευτέρα, δεκάδες κάτοικοι της περιοχής επισκέφθηκαν το σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη του άτυχου βρέφους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα