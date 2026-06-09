Κομισιόν: Σε επαφή με Κύπρο για το συμβάν περιστατικό παρεμβολής σε αεροσκάφη

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα,» σημείωσε η εκπρόσωπος.

«Από την πλευρά μας, θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», συμπλήρωσε η Χίπερ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.