Κομισιόν: Σε επαφή με Κύπρο για το συμβάν περιστατικό παρεμβολής σε αεροσκάφη

Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος άνδρας στη Λεμεσό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Μαχαιρωμένος άνδρας εντοπίστηκε σε ανοιχτό χώρο στα Κάτω Πολεμίδια της Λεμεσού, το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).
«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα,» σημείωσε η εκπρόσωπος.
«Από την πλευρά μας, θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», συμπλήρωσε η Χίπερ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.
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