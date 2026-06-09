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Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος άνδρας στη Λεμεσό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

 09.06.2026 - 14:51
Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος άνδρας στη Λεμεσό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μαχαιρωμένος άνδρας εντοπίστηκε σε ανοιχτό χώρο στα Κάτω Πολεμίδια της Λεμεσού, το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο ηλικίας 23 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιακή του χώρα.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι, λήφθηκε πληροφορία ότι, σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, βρίσκεται άντρας ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είναι τραυματισμένος στην κοιλιά, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου σε νοσοκομείο όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες τραυματισμού του 23χρονου διερευνώνται, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.

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