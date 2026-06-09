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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόρριψη προσφυγής περιβαλλοντικών οργανώσεων για ακύρωση άδειας εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε περιοχή Μονής – Βασιλικού

 09.06.2026 - 15:05
Απόρριψη προσφυγής περιβαλλοντικών οργανώσεων για ακύρωση άδειας εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε περιοχή Μονής – Βασιλικού

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων για ακύρωση της πολεοδομικής άδειας δημιουργίας εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Μονής – Βασιλικού.

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι απέρριψε την προσφυγή των οργανώσεων «Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου» και «Φίλοι της Γης» το Διοικητικό Δικαστήριο, μέσω της οποίας ζητείτο η ακύρωση της πολεοδομικής άδειας, που δόθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τη δημιουργία χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής – Βασιλικού (Έργο). Η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε την Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026.

Το Έργο, προστίθεται, είναι ενταγμένο στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρείται ύψιστης προτεραιότητας για τον τομέα της Αλιείας στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, το Δικαστήριο, στην απόφασή του, αποδεχόμενο την προδικαστική ένσταση που εγέρθηκε από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με το εκπρόθεσμο της καταχώρισης της προσφυγής από πλευράς των περιβαλλοντικών οργανώσεων, έκρινε ότι η απόφαση αδειοδότησης του Έργου ήταν ευκόλως προσιτή στις εν λόγω περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού δημοσιοποιήθηκε και στο Διαδίκτυο, ωστόσο, οι οργανώσεις παρέλειψαν να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια για να λάβουν εγκαίρως γνώση, παρά το γεγονός ότι είχαν κάθε εύλογο ενδιαφέρον για το υπό αναφορά Έργο, του οποίου μάλιστα η δημιουργία είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα.

«Η απόφαση του Δικαστηρίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και από νομικής σκοπιάς, αφού, παρά το προνομιακό καθεστώς που αναγνωρίζεται και απονέμεται σε ενωσιακό επίπεδο στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, εντούτοις η υποχρέωση τήρησης των κανόνων του παραδεκτού της προσφυγής και ειδικότερα του εμπρόθεσμου, δεν ατονεί και παραμένει ακέραια», σημειώνει η Νομική Υπηρεσία.

Αναφέρεται επίσης ότι στις 8 Απριλίου 2025, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση αποδεχόμενο την αίτηση αναστολής των έργων. Αμέσως με την έκδοση της ενδιάμεσης απόφασης, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας προέβη σε καταχώρηση αίτησης παραμερισμού εναντίον της εκδοθείσας ενδιάμεσης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. To Δικαστήριο με μεταγενέστερη απόφασή του ακύρωσε την αναστολή του Έργου, λόγω μη επίδοσης της προσφυγής σε επηρεαζόμενο μέρος.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Πιπερή, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θάσος Χατζηλούκας και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Παύλος Βασιλείου.

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