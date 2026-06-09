Scooby-Doo: Ο νέος σκύλος του Netflix δίχασε τους θαυμαστές πριν καν βγει η σειρά - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο 22 δευτερολέπτων, που κυκλοφόρησε χθες ξεκινά από την οπτική γωνία ενός σκύλου, συμπεριλαμβανομένου του ήχου του λαχανιάσματος, του γρυλίσματος και του ρουθουνίσματος, καθώς περπατάει μέσα σε ένα δασικό τοπίο. Ο σκύλος εμφανίζεται στη συνέχεια στην αγκαλιά του Σάγκι σε μικρή ηλικία.

Ενώ οι θαυμαστές του διάσημου σκύλου πρωταγωνιστή ταινιών και σειράς animation σχολίασαν ότι ο Σάγκι, τον οποίο υποδύεται ο Τάνερ Χάγκεν μοιάζει με τον χαρακτήρα όπως απεικονίζεται στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, οι κριτικοί υποστήριξαν ότι ο σκύλος δεν μοιάζει καθόλου με εκείνον του αρχικού καρτούν και ότι το στοιχείο ζωντανής δράσης αφαιρεί την αρχική γοητεία του franchise.

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)

«Ο Scooby είναι γερμανικός μολοσσός. Πώς τα κάνεις θάλασσα σε κάτι τόσο απλό; ...» σχολιάζει θαυμαστής.

Ένας άλλος αναφέρει ότι ο σκύλος μοιάζει περισσότερο με καφέ λαμπραντόρ παρά με γερμανικό μολοσσό. «Ήμουν ενθουσιασμένος μέχρι που έδειξαν τον νέο Σκούμπι...» έγραψε.

«Δεν χρειάζεται κάθε ζώο να είναι "αληθινό" για να έχει συναισθηματικό βάρος σε μια ιστορία. Ο Σκούμπι έχει απήχηση, επειδή είναι ουσιαστικά ένα παιδί στο σώμα ενός γιγάντιου σκύλου animation» σημείωσε κάποιος άλλος.

«Περιμένετε ένα λεπτό, αυτός δεν είναι ο Σκούμπι» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο. «#NotMyScoobyDoo» αστειεύτηκε ένας άλλος σχολιαστής. Ωστόσο, άλλοι επεσήμαναν ότι ο σκύλος μοιάζει πράγματι με κουτάβι γερμανικό μολοσσό.

Πηγή: skai.gr