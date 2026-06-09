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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

 09.06.2026 - 15:19
Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους 90 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, από 59χρονο, σύμφωνα με τον οποίο, ο ίδιος πρόσφατα εντόπισε σε διαδικτυακή εφαρμογή αγοραπωλήσεων, να διαφημίζεται προς πώληση αυτοκίνητο. Αφού ο 59χρονος επικοινώνησε με τη δήθεν εταιρεία που πωλούσε το όχημα, συμφώνησε την αγορά του, στην τιμή των 90 χιλιάδων ευρώ, η οποία θα περιλάμβανε και τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος στην Κύπρο, από ευρωπαϊκή χώρα.

Για την αγορά, ο 59χρονος προχώρησε σε έμβασμα των χρημάτων, σε λογαριασμό σε τράπεζα τρίτης ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος του υποδείχθηκε από τους δήθεν πωλητές του οχήματος. Αργότερα, αφού ο 59χρονος προχώρησε σε έλεγχο στο διαδίκτυο, διαπίστωσε ότι η εταιρεία που δήθεν πωλούσε το αυτοκίνητο δεν είναι υπαρκτή εταιρεία και ότι είχε εξαπατηθεί.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή καταγγελία απάτης, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του μέσω διαδικτύου και ειδικότερα κατά τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών, με άγνωστα πρόσωπα και οργανισμούς. Συστήνεται όπως πριν από οποιαδήποτε πληρωμή χρημάτων, γίνεται έλεγχος των εμπλεκόμενων προσώπων και οργανισμών.

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