«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για τα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή αναβολικών, κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορία, κατοχή αδασμολόγητων προϊόντων, κλοπή, παράνομη παραμονή κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 554 οδηγοί και 126 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 399 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 23 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 104 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες, ενώ τέσσερις οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.