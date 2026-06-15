Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

 15.06.2026 - 07:16
«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για τα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή αναβολικών, κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορία, κατοχή αδασμολόγητων προϊόντων, κλοπή, παράνομη παραμονή κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 554 οδηγοί και 126 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 399 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 23 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 104 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες, ενώ τέσσερις οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας
Κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες για τον τουρισμό στην Κύπρο - «Δύσκολα αναπληρώνεται…» - Οικονομολόγος στο «Τ»
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι - Πότε θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη για 12χρονη: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του στην Τσεχία

 15.06.2026 - 07:06
Επόμενο άρθρο

ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

 15.06.2026 - 07:29
Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Η συζήτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στους πολιτικούς διαδρόμους, τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Καθημερινή» να υποβαθμίσει το θέμα, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και οι πολιτικές αναγνώσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.06.2026 - 06:21
ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

  •  15.06.2026 - 07:29
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

  •  15.06.2026 - 06:24
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

  •  15.06.2026 - 06:51
Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

  •  15.06.2026 - 07:51
«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

  •  15.06.2026 - 07:16
Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

  •  15.06.2026 - 06:59
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

  •  15.06.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα