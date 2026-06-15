Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρίκη για 12χρονη: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του στην Τσεχία
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη για 12χρονη: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του στην Τσεχία

 15.06.2026 - 07:06
Φρίκη για 12χρονη: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του στην Τσεχία

Έναν εφιάλτη ζούσε ένα 12χρονο κορίτσι, σε ένα χωριό στην Τσεχία για περισσότερο από έναν χρόνο, και αποκαλύφθηκε όταν οδηγήθηκε με έντονους πόνους στο νοσοκομείο.

Η διάγνωση σόκαρε. Το κορίτσι ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τοκετού. Και ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Γέννησε το παιδί του 16χρονου αδελφού της.

Το μαρτύριο του παιδιού σε ένα χωριό στην τσεχική περιοχή Karlsbad, ακριβώς πίσω από τα γερμανικά σύνορα, όπως αναφέρει η Bild, ξεκίνησε πίσω από τις κλειστές πόρτες του κοινού υπνοδωματίου, όπου ο νεαρός από την ηλικία των 15 ετών άρχισε να αγγίζει επανειλημμένα την αδελφή του παρά τη θέλησή της.

Το φθινόπωρο του 2024 τη βίασε. Η 12χρονη δεν είπε τίποτα και συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Mladá fronta Dnes». Όταν η κοιλιά της μεγάλωσε, προφανώς κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα. Η οικογένειά της υπέθεσε ότι απλώς είχε πάρει βάρος. Στις φωτογραφίες της τάξης, το κορίτσι φαινόταν πιο παχουλό από το συνηθισμένο.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η μαθήτρια ξαφνικά έπεσε στο πάτωμα από τον πόνο. Ήταν οι ωδίνες του τοκετού, όπως διαπίστωσε με τρόμο ένας γιατρός. Λίγο αργότερα, γέννησε ένα υγιές αγόρι. Το παιδί δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Μόνο μετά τη γέννηση η 12χρονη αποκάλυψε τι της είχε κάνει ο αδελφός της. Ένα γενετικό τεστ επιβεβαίωσε αργότερα την πατρότητα. Για τους γονείς ήταν ένα σοκ.

Τα αδέλφια προέρχονταν από ένα καλό κοινωνικό περιβάλλον, εξήγησε ο δήμαρχος στα μέσα ενημέρωσης. «Ήταν μια πραγματική καταστροφή για την οικογένεια. Δυσκολεύτηκαν πολύ να το αντιμετωπίσουν», είπε.

Ο νεαρός εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι την Παρασκευή στο δικαστήριο όπου και ομολόγησε ότι είχε βιάσει την αδελφή του.

Καταδικάστηκε φυλάκιση με τριετή αναστολή, του επιβλήθηκε σεξουαλική θεραπεία και η καταβολή περίπου 12.500 ευρώ στο θύμα, ως αποζημίωση.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας
Κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες για τον τουρισμό στην Κύπρο - «Δύσκολα αναπληρώνεται…» - Οικονομολόγος στο «Τ»
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι - Πότε θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

 15.06.2026 - 07:01
Επόμενο άρθρο

«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

 15.06.2026 - 07:16
Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Η συζήτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στους πολιτικούς διαδρόμους, τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Καθημερινή» να υποβαθμίσει το θέμα, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και οι πολιτικές αναγνώσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.06.2026 - 06:21
ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

  •  15.06.2026 - 07:29
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

  •  15.06.2026 - 06:24
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

  •  15.06.2026 - 06:51
Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

  •  15.06.2026 - 07:51
«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

  •  15.06.2026 - 07:16
Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

  •  15.06.2026 - 06:59
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

  •  15.06.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα