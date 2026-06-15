Σοκαριστικό video: Τραγικός θάνατος για τον «Spiderman της Υεμένης» - Η μοιραία στιγμή που πέφτει σε κρατήρα 120 μέτρων

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο Αντάρ επιχειρούσε να σκαρφαλώσει στα τοιχώματα του ηφαιστειακού κρατήρα του φράγματος Χαρντά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αρχή Πολιτικής Άμυνας της Υεμένης, ο 30χρονος αναρριχητής έχασε το πιάσιμο ενώ σκαρφάλωνε.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Αντάρ, δευτερόλεπτα πριν την πτώση του, να κάνει ριψοκίνδυνες κινήσεις ενώ κρατιόταν μόνο από ένα χέρι από τον βράχο.

Οι ομάδες διάσωσης βρήκαν το σώμα του Αντάρ 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού στον κρατήρα, μετά από τετράωρη αναζήτηση.

Το φράγμα Χαρντά είναι ένας ηφαιστειακός κρατήρας κοντά στην πόλη Νταμτ στη νότια Υεμένη με απότομα βραχώδη τοιχώματα και μια θερμή θειούχα λίμνη στη βάση του.

Ο Αντάρ είχε γίνει γνωστός δημοσιεύοντας βίντεο στα social media στα οποία εκτελούσε αναβάσεις υψηλού ρίσκου με τις αρχές της Υεμένης να καλούν όλους όσους κάνουν αναρρίχηση και ασχολούνται με αθλήματα περιπέτειας να τηρούν τις διαδικασίες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν «κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr