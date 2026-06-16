Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρίκη στο Βιετνάμ: Κύκλωμα έκλεβε γάτες και τις διέθετε για κατανάλωση - Eντοπίστηκαν κατοικίδια νεκρά μέσα σε πάγο
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στο Βιετνάμ: Κύκλωμα έκλεβε γάτες και τις διέθετε για κατανάλωση - Eντοπίστηκαν κατοικίδια νεκρά μέσα σε πάγο

 16.06.2026 - 10:16
Φρίκη στο Βιετνάμ: Κύκλωμα έκλεβε γάτες και τις διέθετε για κατανάλωση - Eντοπίστηκαν κατοικίδια νεκρά μέσα σε πάγο

Περίπου 40 γάτες που είχαν κλαπεί για να γίνουν κρέας προς ανθρώπινη κατανάλωση επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους μετά την εξάρθρωση από την βιετναμέζικη αστυνομία κυκλώματος εμπορίας γατών, δήλωσε σήμερα οργάνωση για την προστασία των ζώων.

Εννέα άτομα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με αυτή την «εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στην κλοπή και την περισυλλογή γατών», σύμφωνα με την εφημερίδα της αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ.

Είχαν νεκρές γάτες μέσα σε πάγο 

Η αστυνομία εντόπισε περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες και 80 νεκρές που είχαν διατηρηθεί σε πάγο, ανέφερε η εφημερίδα.

Η κατανάλωση γατών και σκύλων είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, όπου πολλά εστιατόρια προσφέρουν ελεύθερα αυτό το κρέας. Ωστόσο, οι πωλητές πρέπει να έχουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την προέλευση των ζώων.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επιχείρηση έπειτα από ένα κύμα κλοπών κατοικίδιων ζώων στην πόλη Χο Τσι Μινχ.



Οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι παγίδευαν γάτες για τρία χρόνια σε όλο το νότιο Βιετνάμ. Τουλάχιστον 40 από τα κλεμμένα ζώα έχουν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Humane World for Animals, χαιρετίζοντας μια «αποφασιστική επιχείρηση που έσωσε τις ζωές τόσων πολλών ζώων».

«Ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανένωση των κλεμμένων γατών με τις οικογένειές τους, η κύρια ανησυχία μας είναι για όσες παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας», δήλωσε ο Καρανβίρ Κουκρέτζα, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η Humane World for Animals ανακοίνωσε ότι δώρισε τρόφιμα και κανόνισε την παράδοση ανεμιστήρων για να βοηθήσει τις γάτες να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Οδηγούσε με το ένα χέρι και τον καφέ στο άλλο»: Καταγγελία επιβάτη για δρομολόγιο Λευκωσία - Λάρνακα

 16.06.2026 - 10:15
Επόμενο άρθρο

Χάρης Ρώμας: «Δεν πρέπει να λες στο παιδί σου ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μια σχολή – Ο πατέρας μου μου δημιούργησε άγχος»

 16.06.2026 - 10:21

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς

Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς

  •  16.06.2026 - 11:02
LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

  •  16.06.2026 - 08:53
«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

  •  16.06.2026 - 06:17
Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

  •  16.06.2026 - 11:25
Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

  •  16.06.2026 - 09:10
Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

  •  16.06.2026 - 08:58
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

  •  16.06.2026 - 09:29
Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

  •  16.06.2026 - 08:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα