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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Οδηγούσε με το ένα χέρι και τον καφέ στο άλλο»: Καταγγελία επιβάτη για δρομολόγιο Λευκωσία - Λάρνακα

 16.06.2026 - 10:15
«Οδηγούσε με το ένα χέρι και τον καφέ στο άλλο»: Καταγγελία επιβάτη για δρομολόγιο Λευκωσία - Λάρνακα

Καταγγελία για τη συμπεριφορά οδηγού λεωφορείου στη διαδρομή Λευκωσία – Λάρνακα δημοσίευσε πολίτης στη σελίδα «Πού Πήγαμε», εκφράζοντας ανησυχίες για θέματα οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο οδηγός φέρεται να έτρωγε και να έπινε καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, κρατώντας μάλιστα το ποτήρι στο χέρι ενώ οδηγούσε.

Ο πολίτης σημειώνει πως αντιλαμβάνεται τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών και τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια πολύωρων βαρδιών, ωστόσο εκφράζει προβληματισμό για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

«Μεταφέρει κοινό, μπορεί να κινδυνέψει από πνιγμό, αποσπάται η προσοχή του και οδηγεί με το ένα χέρι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Όπως υποστηρίζει, όταν έφτασαν στον προορισμό τους έκανε σχετική παρατήρηση στον οδηγό, ο οποίος φέρεται να του απάντησε πως θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο εάν δεν έπινε καφέ.

Κλείνοντας, ο πολίτης εισηγείται να δίνονται μικρά διαλείμματα στους οδηγούς μεταξύ των δρομολογίων, ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται και να εξυπηρετούν τις προσωπικές τους ανάγκες χωρίς να επηρεάζεται η οδική ασφάλεια.

«Δώστε δέκα λεπτά για ξεκούραση στους οδηγούς και μετά ξανά δρομολόγιο, για να αποφευχθεί η κακιά στιγμή», καταλήγει.

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