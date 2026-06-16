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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση σοκ: Βίασε τη γυναίκα του και απειλούσε να διαδώσει υλικό – Απέρριψε την έφεση το Δικαστήριο – Οι οκτώ κατηγορίες που τον βαραίνουν

 16.06.2026 - 10:03
Υπόθεση σοκ: Βίασε τη γυναίκα του και απειλούσε να διαδώσει υλικό – Απέρριψε την έφεση το Δικαστήριο – Οι οκτώ κατηγορίες που τον βαραίνουν

Εφετείο απέρριψε έφεση κατηγορούμενου για οκτώ σοβαρά αδικήματα.

Συγκεκριμένα, το Εφετείο απέρριψε έφεση κατηγορούμενου και επικύρωσε την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για συνέχιση της κράτησής του άνδρα μέχρι τη δίκη, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος φυγοδικίας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες που αφορούν βιασμό, κοινή επίθεση, κακόβουλη βλάβη, παράνομο περιορισμό της ελευθερίας, απειλές διάδοσης πορνογραφικού υλικού, άσκηση ψυχολογικής βίας και μεταφορά δύο παιδιών εκτός της Δημοκρατίας χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, με θύμα τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Με την έφεσή του υποστήριξε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα διαπίστωσε πιθανότητα καταδίκης και κίνδυνο φυγοδικίας, ενώ εισηγήθηκε ότι η παρουσία του στη δίκη θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την επιβολή αυστηρών όρων εγγύησης.

Το Εφετείο έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο εξέτασε ορθά το μαρτυρικό υλικό στην εκ πρώτης όψεως μορφή του, χωρίς να προχωρήσει σε αξιολόγηση αξιοπιστίας, και ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούσαν τη διαπίστωση πιθανότητας καταδίκης.

Παράλληλα, έκρινε ότι η σοβαρότητα των κατηγοριών, οι ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν, καθώς και οι ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, δημιουργούν εύλογο κίνδυνο φυγοδικίας, τον οποίο οι προτεινόμενοι όροι εγγύησης δεν ήταν δυνατό να εξουδετερώσουν.

Ως εκ τούτου, η έφεση απορρίφθηκε στο σύνολό της και η απόφαση για κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι τη δίκη επικυρώθηκε.

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