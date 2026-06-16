Αυτοί είναι οι νέοι Βοηθοί Διευθυντές στα Μαθηματικά - Δείτε τα 20 ονόματα

Οι προαγωγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούν συνολικά 20 εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προαγωγή στη θέση του Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά προσφέρεται στους:

Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, Κυριάκο Ματθαίου, Ανδρούλα Ποντίκη-Διονυσίου, Μαρία Χατζηπαρασκευά-Αδαμίδου, Καρολίνα Παπαχρυσοστόμου, Ξενάκη Παναγιώτου, Κατερίνα Ποντίκη-Χατζηιωσήφ, Μικελίνα Παπασυμεού, Έλενα Χατζηγεωργίου, Ρένο Κωνσταντίνου, Αντώνη Κτωρή, Χρυσόστομο Ψηλογένη, Αλεξία Πηλακούρη, Ρεβέκκα Αγγελίδου-Αντωνίου, Δώρα Γενεθλίου, Γεώργιο Ανδρονίκου, Χριστίνα Κουμή, Ανδρέα Τσαγκάρη, Ήβη Πιερίδου και Αναστασία Χρυσοστόμου.

Οι διορισμοί τίθενται σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.