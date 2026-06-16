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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ναρκωτικά - Τους τσάκωσε η ποδηλατική Αστυνομία

 16.06.2026 - 11:21
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ναρκωτικά - Τους τσάκωσε η ποδηλατική Αστυνομία

Στη σύλληψη 31χρονου και δύο 26χρονων, προχώρησαν χθες μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5:30μ.μ. χθες, μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, εντόπισαν όχημα με τρεις επιβαίνοντες να σταματά σε ανοικτό χώρο της οδού Αλεξάνδρειας στη Λεμεσό, και στη συνέχεια ο οδηγός του οχήματος να ρίχνει άγνωστο αντικείμενο κάτω από αυτό.

Τα μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης προσέγγισαν τον οδηγό, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 31χρονο, ενώ από εξετάσεις που έγιναν, εντοπίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, γυάλινο σκεύος καπνίσματος το οποίο περιείχε ίχνη μεθαμφεταμίνης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην κατοχή του 31χρονου, εντοπίστηκε τσαντάκι το οποίο περιείχε έξι ρολόγια χειρός, διάφορα τιμαλφή, ίχνη μεθαμφεταμίνης κ.α., για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχή τους και επανασυνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στις δύο επιβαίνουσες του οχήματος ηλικίας 26 ετών, εντοπίστηκε στην κατοχή τους ποσότητα κάνναβης και συνελήφθησαν για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε εντός του οχήματος, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κοκαΐνης.

Σημειώνεται ότι, αριθμός αντικειμένων τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή του 31χρονου (δύο ρολόγια), αποτελούν προϊόν διάρρηξης η οποία είχε καταγγελθεί το προηγούμενο μήνα στον Αστυνομικό Σταθμό Πισσουρίου, ενώ όσον αφορά την μία 26χρονη, διαπιστώθηκε ότι εναντίον της εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για μη παρουσίαση της.

Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού, ο Αστυνομικός Σταθμό Πισσουρίου και η Τροχαία Λεμεσού, συνεχίζουν τις εξετάσεις.  

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