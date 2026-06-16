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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

 16.06.2026 - 11:25
Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

Στην ουσιαστική εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, που αφορά την κατοχή και διακίνηση πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, εισέρχεται πλέον το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, μετά τη μη παραδοχή του Γιώργου Χριστοδούλου, άλλως «Ζαβράντωνα», στις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε την Τρίτη να απαντήσει στις κατηγορίες της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξης Α, δηλαδή 15 κιλών και 16,4 γραμμαρίων κοκαΐνης, καθώς και της κατοχής της ίδιας ποσότητας με σκοπό την προμήθειά της σε άλλα πρόσωπα, αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν στις 16 Ιανουαρίου του 2019, στη Λευκωσία.

Αναγιγνώσκοντας τις κατηγορίες, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, κάλεσε τον Χριστοδούλου να απαντήσει, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει και στις δύο περιπτώσεις: «Δεν παραδέχομαι».

Μετά την καταχώριση της απάντησής του, η υπεράσπιση ζήτησε σύντομη ημερομηνία για συνέχιση της διαδικασίας, με το Κακουργιοδικείο να ορίζει την ακρόαση της υπόθεσης επί της ουσίας στις 29 και 30 Ιουνίου 2026, στις 09:00.

Νωρίτερα, το Δικαστήριο έκρινε ως άνευ αντικειμένου αίτημα της υπεράσπισης για πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας, Γιάννη Ανδρέου, γνωστό ως «Μάρωνα», μετά την επιβεβαίωση ότι η υπεράσπιση έλαβε αυτούσιο αντίγραφο του αιτήματος του μάρτυρα για προεδρική χάρη και επιθεώρησε τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.

Το Κακουργιοδικείο σημείωσε ότι το αίτημα έχει πλέον ικανοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζήτημα προς περαιτέρω εξέταση ή έκδοση απόφασης.

Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης Χρήστος Πουτζιουρής ανέφερε ότι προτίθεται να καταχωρίσει αίτηση για επιστροφή τεκμηρίων που είχαν κατατεθεί από την υπεράσπιση κατά την προηγούμενη δικαστική διαδικασία, η οποία ακυρώθηκε από το Εφετείο.

Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση από το Εφετείο της προηγούμενης καταδίκης του Χριστοδούλου σε 22 χρόνια φυλάκιση, λόγω ζητήματος κακοδικίας που αφορούσε τη σύνθεση του Κακουργιοδικείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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