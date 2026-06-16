«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με Έκθεση της Αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η Έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.

Τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα

Κατάχρηση εξουσίας, Άρθρο 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, Άρθρο 100, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, Άρθρο 3, του περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161.

Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, Άρθρο 3, του περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμου, του 2004 (Ν. 51(I)/2004).

Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, Άρθρο 121 (α), του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Εμπορία επηρεασμού, αδίκημα το οποίο περιγράφεται στο Άρθρο 12 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, ημερ. 27 Ιανουαρίου, 1999, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 23(III)/2000, και συγκεκριμένα με το Άρθρο 4, αυτού.

Εταιρική ευθύνη, δυνάμει του Άρθρου 18, της πιο πάνω Σύμβασης και Κυρωτικού Νόμου.

Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, δυνάμει του Άρθρου 2, της πιο πάνω Σύμβασης και Κυρωτικού Νόμου.

Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Άρθρα 4 και 5, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(I)/2007).

Απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, Άρθρα 366 και 367, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, Άρθρο 134, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Τα αδικήματα αφορούν μεταξύ άλλων τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, την παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή, τη Focus, μίζες από τράπεζες, διαβατήρια και τζετ και ακίνητο στη Δρομολαξιά.

Πού στήριξε ο Μακάριος Δρουσιώτης τους ισχυρισμούς του για Rybolovlev

Ο κ. Δρουσιώτης στηρίζει μεγάλο αριθμό από τους ισχυρισμούς που προβάλλει τόσο στο Βιβλίο του, όσο και κατά την Έρευνα, σε SMS.

Τα εν λόγω SMS που είναι πάρα πολλά, βρίσκονταν αποθηκευμένα στην κινητή τηλεφωνική συσκευή της κυρίας Tetiana Bersheda, η οποία ήταν η Δικηγόρος του κ. Dmitry Rybolovlev.

Ο κ. Δρουσιώτης τα είχε στην κατοχή του και τα κατέθεσε ως Τεκμήρια όταν κατέθετε ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης.

Η Τελική Έκθεση δεν θα δοθεί στη Δημοσιότητα

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, όλες οι ενέργειες της Αρχής, που περιλαμβάνουν και αυτές των Λειτουργών Επιθεώρησης καλύπτονται από εχεμύθεια.

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για διαφάνεια και την επιθυμία της Κοινωνίας όπως έχει την ευκαιρία να αναγνώσει όλη την Έκθεση. Όμως, δεδομένου ότι η Τελική Έκθεση, η οποία απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, πλέον των Πρακτικών και των Τεκμηρίων, αποτελεί μαρτυρικό υλικό και θα αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, θεωρούμε ότι αυτή η εχεμύθεια θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για να μην επηρεαστούν αρνητικά τυχόν μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες.

Για τους πιο πάνω λόγους η Αρχή έχει αποφασίσει όπως, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, να μην δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία στη δημοσιότητα.

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