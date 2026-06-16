Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Ποιος ο λόγος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Ποιος ο λόγος

 16.06.2026 - 11:53
Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Ποιος ο λόγος

Σε 24ωρη Παγκύπρια απεργία θα κατέλθει το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό στις 24 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση λήφθηκε μετά τη συνεχή χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο (διαπραγμάτευση) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του για τα έτη 2025-2027.

Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους και το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί την όλη διαδικασία προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση.

Η βελτίωση των μισθών και των λοιπών ωφελημάτων είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εν λόγω εργαζομένων οι οποίοι είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι στον δημόσιο τομέα. Ο μισθός πολλών Ωρομισθίων βρίσκεται στο ύψος του κατώτατου μισθού στην Κύπρο και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης τους.

Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό απαριθμεί 7,5 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλα τα υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα και 1700 περίπου στο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει αποφάσεις που να στηρίζουν έμπρακτα το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, το οποίο συγκαταλέγεται στις χαμηλότερα αμειβόμενες κατηγορίες εργαζομένων στη χώρα μας.

Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της Δημοκρατίας, που χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, καθυστερεί η διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ καλούν την Κυβέρνηση έστω και τώρα να παραχωρήσει αυξήσεις στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους της.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η όλη διαδικασία και να επιτευχθεί συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027 τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

 16.06.2026 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Survivor: Οι δυο ΑΘηναίοι έγιναν ζευγάρι ένα μήνα μετά το τέλος

 16.06.2026 - 12:03
«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

Η Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιορίστηκε σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία καταλογίζονται ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται με άλλα αδικήματα που δεν συνδέονται με πράξεις διαφθοράς και δυνάμει του Άρθρου 9 (3), του Νόμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

  •  16.06.2026 - 11:49
LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

  •  16.06.2026 - 08:53
«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

  •  16.06.2026 - 06:17
Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

  •  16.06.2026 - 11:25
Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

  •  16.06.2026 - 09:10
Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

  •  16.06.2026 - 08:58
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

  •  16.06.2026 - 09:29
Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

  •  16.06.2026 - 08:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα