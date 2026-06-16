Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Ποιος ο λόγος

Η απόφαση λήφθηκε μετά τη συνεχή χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο (διαπραγμάτευση) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του για τα έτη 2025-2027.

Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους και το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί την όλη διαδικασία προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση.

Η βελτίωση των μισθών και των λοιπών ωφελημάτων είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εν λόγω εργαζομένων οι οποίοι είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι στον δημόσιο τομέα. Ο μισθός πολλών Ωρομισθίων βρίσκεται στο ύψος του κατώτατου μισθού στην Κύπρο και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης τους.

Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό απαριθμεί 7,5 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλα τα υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα και 1700 περίπου στο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει αποφάσεις που να στηρίζουν έμπρακτα το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, το οποίο συγκαταλέγεται στις χαμηλότερα αμειβόμενες κατηγορίες εργαζομένων στη χώρα μας.

Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της Δημοκρατίας, που χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, καθυστερεί η διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ καλούν την Κυβέρνηση έστω και τώρα να παραχωρήσει αυξήσεις στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους της.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η όλη διαδικασία και να επιτευχθεί συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027 τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν.