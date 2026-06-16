«Είναι δικαίωση για τον Δρουσιώτη»: Ηχηρές δηλώσεις από τη δικηγόρο του μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Βίντεο

Για δικαίωση του Μακάριου Δρουσιώτη έκανε λόγο η δικηγόρος του, Λητώ Καριόλου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις και τα ευρήματα που αφορούν ζητήματα τα οποία, όπως ανέφερε, ο ίδιος ανέδειξε εδώ και χρόνια μέσα από τις αποκαλύψεις του.

Η κ. Καριόλου σημείωσε ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης βρίσκεται για χρόνια στο στόχαστρο λόγω των όσων έχει δημοσιοποιήσει, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να απαξιώσουν και να παραμερίσουν σημαντικά ζητήματα που ανέδειξε, λόγω της επιρροής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Όπως ανέφερε, τα σημερινά ευρήματα συνιστούν ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι θεσμοί στην Κύπρο. «Βλέπουμε μια βαθιά κρίση θεσμών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές δηλώσεις», ήταν το μήνυμα που μετέφερε, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής και ανεξάρτητης διερεύνησης.

«Χρειάζονται ανεξάρτητοι θεσμοί»

Η δικηγόρος του κ. Δρουσιώτη υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις δεν μπορούν να διερευνώνται από πρόσωπα που, κατά την άποψή της, ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγκρουση συμφέροντος ή έχουν διοριστεί επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Έφερε ως παράδειγμα θεσμούς όπως ο Γενικός Εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι όταν ένα πόρισμα αγγίζει τον τέως Πρόεδρο, απαιτούνται εγγυήσεις πλήρους ανεξαρτησίας και διαφάνειας στη διερεύνησή του.

Σύμφωνα με την κ. Καριόλου, ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί τη σημαντική επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί ο Νίκος Αναστασιάδης στην Κύπρο, κάτι που, όπως είπε, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ύπαρξη ανεξάρτητων μηχανισμών ελέγχου.

«Διαψεύδονται οι ισχυρισμοί περί συκοφάντη»

Η κ. Καριόλου ανέφερε επίσης ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, αν και εκκρεμούν ακόμη διαδικασίες. Όπως σημείωσε, τα συμπεράσματα του πορίσματος, κατά την άποψή της, διαψεύδουν όσα του καταλόγιζε ο Νίκος Αναστασιάδης περί συκοφαντίας.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον Μακάριο Δρουσιώτη προσωπικά, αλλά ευρύτερα τη λειτουργία των θεσμών, την ανάγκη λογοδοσίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.