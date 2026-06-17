Γιατί ο σκύλος σας κοιμάται ανάσκελα; Τι σημαίνει αυτή η αστεία στάση σώματός του

Η αλήθεια είναι ότι κοιμάται έτσι γιατί όντως μπορεί. Όπως μπορεί να κοιμάται μισός πάνω- μισός κάτω από το κρεβάτι του, μπορεί να κοιμάται σε στάση “superman”, μπορεί να κοιμάται κουλουριασμένος, μπορεί τέλος πάντων να κοιμάται όπως θέλει και όπως βολεύεται.

Το θέμα είναι γιατί. Γιατί εμείς ως περίεργα πλάσματα θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα, γι’ αυτό και ψάχνουμε να μάθουμε τους λόγους. Και ευτυχώς με μια μικρή έρευνα μάθαμε τους λόγους αυτής της περίεργης συμπεριφοράς και σας τους παραθέτουμε.

Δροσίζονται

Οι σκύλοι το καλοκαίρι ζεσταίνονται πάρα πολύ, πιο πολύ από εμάς, και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να δροσιστούν. Οπότε, με το να έχουν τα πόδια στον αέρα νιώθουν λίγο πιο άνετοι και “ρίχνουν” τη θερμοκρασία τους, καθώς αυτή η στάση τους επιτρέπει να δροσίζονται. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σκύλοι έχουν τους ιδρωτοποιούς τους αδένες στις πατούσες τους και απελευθερώνουν τον ιδρώτα τους από εκεί, και από πουθενά αλλού. Επίσης, επειδή συνήθως έχουν λιγότερο τρίχωμα στην κοιλιά τους, είναι πιο εύκολο εκθέτοντας το συγκεκριμένο σημείο να νιώσουν ένα δροσερό και απαλό αεράκι που θα τους κάνει να ρυθμίσουν την θερμοκρασία τους και να κοιμηθούν σαν πουλάκια.

Νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά

Όταν οι σκύλοι κουλουριάζονται για να κοιμηθούν το κάνουν είτε για να ζεσταθούν είτε για να προστατευτούν από έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Όταν κοιμούνται ανάσκελα, εκτός από να δροσιστούν όπως αναφέραμε, το κάνουν και γιατί νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά. Ξέρουν ότι κανείς και τίποτα δεν πρόκειται να τους απειλήσει, και δείχνουν εμπιστοσύνη στα άτομα ή τα ζώα που είναι γύρω τους. Οπότε, αν και ο δικός σας σκύλος κοιμάται με τα πόδια στον αέρα όταν βρίσκεται κοντά σας, τότε θα πρέπει να είστε περήφανοι σκυλογονείς αφού έχετε καταφέρει να αναπτύξετε μια δυνατή σχέση με τον πιο πιστό σας φίλο και τον έχετε κάνει να σας έχει “τυφλή” εμπιστοσύνη.

Νιώθουν άνετα

Η άνεση είναι ένα υποκειμενικό ζήτημα. Όπως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αγαπημένη στάση ύπνου – μπρούμυτα, ανάσκελα, στο πλάι, με 5 μαξιλάρια να τον περιτριγυρίζουν – έτσι και τα σκυλάκια έχουν τη δική τους. Και αυτή η στάση μπορεί να είναι ανάσκελα. Συνήθως, δεν κάθονται έτσι με τις ώρες και μετά από λίγο αλλάζουν, αλλά όταν το κάνουν πραγματικά μοιάζουν σαν να έχουν πάρει τον ωραιότερο και πιο ξεκούραστο ύπνο της ζωής τους.

Νιώθει ο σκύλος σας ασφαλής μαζί σας; Αυτά είναι τα σημάδια Μια αγωνία που έχουν όλοι οι κηδεμόνες σκύλων είναι η εξής: Νιώθει το ζωάκι μου ασφαλές μαζί μου;

Συνοψίζοντας

Άλλη μια περίεργη συμπεριφορά των αγαπημένων μας μαλλιαρών μουσούδων εξηγήθηκε. Βέβαια, τα παράξενα και περίεργα πράγματα που κάνουν δεν τελειώνουν εδώ. Οι συμπεριφορές των σκύλων μελετώνται από τους ερευνητές εδώ και χρόνια και θα συνεχίσουν να μελετώνται. Εξάλλου, κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο και όσο η επιστήμη προχωράει μπορεί να εντρυφήσει πιο βαθιά στο μυαλό των τετράποδων φίλων μας. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον επικοινωνούμε μέσω AI μαζί τους, ίσως κατανοήσουμε περισσότερο τα συναισθήματά τους και ίσως μπορέσουμε επιτέλους να καταλάβουμε τι πραγματικά σκέφτονται όταν μας κοιτάζουν βαθιά μέσα στα μάτια.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr