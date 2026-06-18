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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου νεαρού

 18.06.2026 - 14:50
Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου νεαρού

Ένα απίστευτο αστυνομικό θρίλερ με τραγική κατάληξη εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στους δρόμους της Λευκωσίας, αφήνοντας πίσω του πολλά ερωτηματικά.

Ο 29χρονος Karam Labbad, υπήκοος Συρίας και κάτοικος Λακατάμιας έχασε τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λίγες ώρες μετά κλοπή οχήματος η οποία κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.

​Όλα άρχισαν γύρω στις 15:15 χθες το απόγευμα, όταν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ότι ένας άγνωστος μπήκε σε χώρο υποστατικού στη Λευκωσία και έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Μόλις δεκαπέντε λεπτά αργότερα, σήμανε νέος συναγερμός στις αρχές. Πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομία ανέφερε ότι ένα όχημα, το οποίο κινείτο στη λεωφόρο Ευαγόρου, προσέκρουσε βίαια σε τσιμεντένιο στηθαίο πεζοδρομίου.

​Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο της πρόσκρουσης, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είχε γίνει «καπνός», εγκαταλείποντας το σημείο. Σχεδόν ταυτόχρονα, γύρω στις 15:30, μέλη της δύναμης εντόπισαν σε κοντινή περιοχή έναν άντρα που φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και να χρειάζεται άμεση βοήθεια.

​Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετάσεις. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αρχές ένωσαν τα κομμάτια του παζλ και διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος που είχαν στα χέρια τους ήταν ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος που είχε προσκρούσει στο στηθαίο της Ευαγόρου.

​Αν και οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ότι ο νεαρός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις από το τροχαίο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Παρουσιάζοντας αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα σήμερα, ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

​Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 29χρονου παραμένουν για την ώρα μυστήριο και διερευνώνται με προσοχή. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νενομισμένη νεκροτομή που έχει ήδη προγραμματιστεί να διενεργηθεί από ιατροδικαστή.

​Οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από κοινού από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας και το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας.

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