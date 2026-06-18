Σε συναγερμό οι Αρχές - Εντοπίστηκε πτώμα σε θαλάσσια περιοχή

Η Αστυνομία τέθηκε άμεσα σε κινητοποίηση, θέτοντας τις διωκτικές αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

​Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, καθώς και μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τη σκηνή. Οι ανακριτές συλλέγουν στοιχεία και τεκμήρια με σκοπό να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του, ενώ την ίδια ώρα ξεκινά η διαδικασία για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

​Η σορός αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, η αυτοψία του οποίου θα δώσει τις πρώτες κρίσιμες απαντήσεις για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή αιφνίδιο θάνατο.