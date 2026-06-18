«Ορισμένους πρέπει να σας πιάνουν τις άδειες»: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που οδηγός στη Λευκωσία κόβει τον δρόμο σε μοτοσικλετιστή

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα, αναγκάζοντας τον μοτοσικλετιστή να αντιδράσει άμεσα για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση.

Ο μοτοσικλετιστής δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο:

«Ορισμένους πρέπει να σας πιάνουν τις άδειες. Εν γίνεται να μπαίνεις μέσα σε ραουντάμπαουτ χωρίς καν να δικλίσεις έστω τζιαι για ένα δευτερόλεπτο δεξιά. Άχρηστοι».

Δείτε βίντεο: