Στην Σίφνο η Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες στο Instagram

Στην αποκάλυψη ότι βρέθηκε στην Ελλάδα προχώρησε μέσω ανάρτησής της στο Instagram η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις