VIDEO: Οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 και η τιμητική διάκριση στον Ρέμο - Dara, Ακύλας και Ρία Ελληνίδου έβαλαν φωτιά στη σκηνή

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα της ως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία.