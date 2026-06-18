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ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ

 18.06.2026 - 09:52
Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 25χρονος στη Θεσσαλονίκης, ο οποίος έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από πέντε άτομα.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν τα πέντε άτομα επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες ήδη δύο αδέρφια, 20 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι τρεις συνεργοί τους ηλικίας 16, 16 και 18 ετών.

Σημειώνεται ότι το θύμα φέρεται να γνώριζε τον έναν από τους πέντε και συγκεκριμένα τον 20χρονο.

Έπειτα από έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Σε βάρος των πέντε ατόμων σχηματίσθηκε δικογραφία, για ληστεία κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των συνεργών τους.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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