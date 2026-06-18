Νοσοκομείο Λεμεσού: Σπασμένες πόρτες, βρώμικοι χώροι και τουαλέτες σε άθλια κατάσταση - Εικόνες που προκαλούν - Βίντεο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στο νοσοκομείο καταγράφονται προβλήματα όπως σπασμένες πόρτες ασφαλείας, φθορές σε τουαλέτες, βρώμικοι κοινόχρηστοι χώροι και εικόνες που, όπως σημειώνει, δεν συνάδουν με ένα σύγχρονο δημόσιο νοσηλευτήριο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε αποχωρητήριο που εξυπηρετεί ασθενείς στις Πρώτες Βοήθειες, κάνοντας λόγο για έντονη δυσοσμία και συνθήκες που χαρακτηρίζει απαράδεκτες.

Σε νέα ανάρτησή της, η κ. Χρίστου αναφέρει ότι από το πρωί προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση του νοσοκομείου, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

«Ούτε από τη διοίκηση, ούτε από το Υπουργείο. Απόλυτη αδιαφορία», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι επαναδημοσιεύει το υλικό ώστε οι πολίτες να δουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί.

Η ίδια καλεί τους αρμόδιους να δώσουν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που καταγγέλλει, υποστηρίζοντας ότι τόσο οι ασθενείς όσο και το προσωπικό αξίζουν καλύτερες συνθήκες σε έναν χώρο υγείας.

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