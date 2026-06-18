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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος ανοίγει τις πύλες της: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας

 18.06.2026 - 13:00
Η Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος ανοίγει τις πύλες της: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας

Μια ξεχωριστή εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν στις ορεινές περιοχές της Κύπρου, καθώς η Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος ανοίγει για ακόμη μια φορά τις πύλες της για το ευρύ κοινό.

Η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε στη μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση «Τρόοδος in Concert», η οποία αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για το φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας τη μαγεία της μουσικής με την κοινωνική προσφορά.

​Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 20:30, με την ευκαιρία των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι μόνο η προσφορά μιας υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής βραδιάς, αλλά και η έμπρακτη στήριξη των ορεινών κοινοτήτων, μέσα από την ανάδειξη εμβληματικών χώρων με βαθιά ιστορική και πολιτιστική αξία για την Κυπριακή Δημοκρατία.

​Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι δύο ερμηνευτές της νέας γενιάς, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Οι δύο καλλιτέχνες θα ταξιδέψουν το κοινό με τραγούδια από τον πρόσφατο κοινό τους δίσκο «Λακούβα», αλλά και με ένα πλούσιο, προσεγμένο πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα κομμάτια του κλασικού ελληνικού ρεπερτορίου και της προσωπικής τους δισκογραφίας.

​Πέρα από τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, η συναυλία φέρει και μια έντονη φιλανθρωπική διάσταση, καθώς όλα τα έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων θα δοθούν για την ενίσχυση της «Κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού». Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ και η προπώληση γίνεται ήδη μέσω της Ticketmaster Cyprus, με τη σημείωση ότι η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών, τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την πολιτική τους ταυτότητα κατά την άφιξη.

​Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την αποφυγή ταλαιπωρίας, έχει ληφθεί ειδική πρόνοια για τη μετακίνηση των θεατών. Όσοι θα παραστούν, καλούνται να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον χώρο στάθμευσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Τροόδους. Από εκεί, η μεταφορά τους προς την Προεδρική Κατοικία θα γίνεται δωρεάν με ειδικά λεωφορεία, τα οποία θα ξεκινήσουν τα δρομολόγιά τους από τις 18:30, ενώ οι διοργανωτές συστήνουν στο κοινό να βρίσκεται στο σημείο στάθμευσης το αργότερο μέχρι τις 19:45.

​Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

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