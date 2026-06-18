Πολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Δρουσιώτης παρουσιάστηκε δικαιωμένος αλλά και αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι το τέλος, τονίζοντας πως τα ευρήματα των ανεξάρτητων ερευνητών αποτελούν κόλαφο για το σύστημα εξουσίας και δεν αφήνουν περιθώρια για κουκούλωμα.

​Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει στον μέγιστο βαθμό τον πυρήνα των όσων κατέγραψε στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», αποσείοντας οριστικά τις κατηγορίες περί «μυθοπλασίας» που δέχθηκε στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα των ξένων και εγχώριων εμπειρογνωμόνων φωτίζει τις σκοτεινές διαδρομές της θεσμικής διαπλοκής και της κατάχρησης εξουσίας, αγγίζοντας τα υψηλότερα δώματα της πολιτικής ιεραρχίας της προηγούμενης διακυβέρνησης.

​Το μεγάλο στοίχημα πλέον μετατοπίζεται στην επόμενη μέρα και στο κατά πόσο η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις. Ο Μακάριος Δρουσιώτης έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί πλήρη κάθαρση και λογοδοσία, ενώ σημείωσε πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί είναι πλέον πολύ βαριά για να αγνοηθούν.