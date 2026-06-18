Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης

 18.06.2026 - 12:38
Πολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης

Τσουνάμι αντιδράσεων προκάλεσε η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όλα όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία».

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Δρουσιώτης παρουσιάστηκε δικαιωμένος αλλά και αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι το τέλος, τονίζοντας πως τα ευρήματα των ανεξάρτητων ερευνητών αποτελούν κόλαφο για το σύστημα εξουσίας και δεν αφήνουν περιθώρια για κουκούλωμα.

​Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει στον μέγιστο βαθμό τον πυρήνα των όσων κατέγραψε στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», αποσείοντας οριστικά τις κατηγορίες περί «μυθοπλασίας» που δέχθηκε στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα των ξένων και εγχώριων εμπειρογνωμόνων φωτίζει τις σκοτεινές διαδρομές της θεσμικής διαπλοκής και της κατάχρησης εξουσίας, αγγίζοντας τα υψηλότερα δώματα της πολιτικής ιεραρχίας της προηγούμενης διακυβέρνησης.

​Το μεγάλο στοίχημα πλέον μετατοπίζεται στην επόμενη μέρα και στο κατά πόσο η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις. Ο Μακάριος Δρουσιώτης έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί πλήρη κάθαρση και λογοδοσία, ενώ σημείωσε πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί είναι πλέον πολύ βαριά για να αγνοηθούν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές έντασης στη Λεμεσό - Έντονη αντιπαράθεση οδηγών στη μέση του δρόμου
Απόπειρα φόνου: Εξύβρισε και αστυνομικούς ο 21χρονος - Τα νεότερα με την κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή γνωστή ηθοποιός - Ήταν μόλις 35 χρονών, που πρωταγωνίστησε
Αλλάζουν όλα στα αεροπορικά ταξίδια: Ιδού τα ποσά των αποζημιώσεων ανά χιλιόμετρα και πότε τις δικαιούστε - Τι ισχύει για δωρεάν χειραποσκευή
Στο «τραπέζι» 15-20 εκατομμύρια για την ηλεκτροκίνηση: Τι ζητούν οι εισαγωγείς, πού μπαίνει «φρένο» και οι νέοι σταθμοί φόρτισης
Δικαιούσαι αποζημίωση από τη Revolut; Η περίπτωση που τους άφησε όλους άφωνους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θανατηφόρο στη Λευκωσία: 27χρονος έκλεψε όχημα από μάντρα - Μετά ενεπλάκη σε τροχαίο και υπέκυψε στα τραύματα του

 18.06.2026 - 12:31
Επόμενο άρθρο

Η πασίγνωστη βιταμίνη που διατηρεί τον εγκέφαλο νέο – Οι καλύτερες πηγές

 18.06.2026 - 12:41

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης

Πολιτικός σεισμός μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» — «Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», διαμηνύει ο Μακάριος Δρουσιώτης

  •  18.06.2026 - 12:38
Θανατηφόρο στη Λευκωσία: 27χρονος έκλεψε όχημα από μάντρα - Μετά ενεπλάκη σε τροχαίο και υπέκυψε στα τραύματα του

Θανατηφόρο στη Λευκωσία: 27χρονος έκλεψε όχημα από μάντρα - Μετά ενεπλάκη σε τροχαίο και υπέκυψε στα τραύματα του

  •  18.06.2026 - 12:31
Τούτος εν ο τόπος μας;

Τούτος εν ο τόπος μας;

  •  18.06.2026 - 10:59
Σε συναγερμό οι Αρχές - Εντοπίστηκε πτώμα σε θαλάσσια περιοχή

Σε συναγερμό οι Αρχές - Εντοπίστηκε πτώμα σε θαλάσσια περιοχή

  •  18.06.2026 - 10:10
Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

  •  18.06.2026 - 11:56
«Συναγερμός» στις Κεντρικές Φυλακές: Έπιασαν drone «φορτωμένο» με απαγορευμένα αντικείμενα – Δείτε φωτογραφία

«Συναγερμός» στις Κεντρικές Φυλακές: Έπιασαν drone «φορτωμένο» με απαγορευμένα αντικείμενα – Δείτε φωτογραφία

  •  18.06.2026 - 10:51
Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες για την Αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς - Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ένσταση

Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες για την Αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς - Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ένσταση

  •  18.06.2026 - 12:54
Σε κατάσταση αμόκ πολίτης: Έσπαζε αυτοκίνητα έξω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στη Λάρνακα -Δείτε φωτογραφίες

Σε κατάσταση αμόκ πολίτης: Έσπαζε αυτοκίνητα έξω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στη Λάρνακα -Δείτε φωτογραφίες

  •  18.06.2026 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα