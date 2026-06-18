Αλλάζουν όλα στα αεροπορικά ταξίδια: Ιδού τα ποσά των αποζημιώσεων ανά χιλιόμετρα και πότε τις δικαιούστε - Τι ισχύει για δωρεάν χειραποσκευή

Η αναθεωρημένη συμφωνία, που έλαβε το «πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με το Συμβούλιο της ΕΕ, διατηρεί σε ισχύ το δικαίωμα οικονομικής αποζημίωσης για σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ θεσπίζει επιπλέον μέτρα υπέρ των οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία και των επιβατών που χρειάζονται ειδική υποστήριξη.

Πότε δικαιούνται αποζημίωση οι επιβάτες

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση ή εναλλακτική μεταφορά όταν η πτήση τους καθυστερεί πάνω από τρεις ώρες, ακυρώνεται σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών πριν από την αναχώρηση ή όταν δεν τους επιτρέπεται η επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων.

Το ύψος της αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πτήσης:

250 ευρώ για δρομολόγια έως 1.500 χιλιόμετρα

400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα

600 ευρώ για διαδρομές που υπερβαίνουν τα 3.500 χιλιόμετρα

Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτων και μη ελεγχόμενων συνθηκών, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πολεμικές συγκρούσεις ή απεργιακές κινητοποιήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων και της εναέριας κυκλοφορίας.

Υποχρεωτική παροχή φροντίδας στους επιβάτες

Οι αερομεταφορείς θα έχουν πλέον αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, θα πρέπει να προσφέρουν δωρεάν αναψυκτικά μετά τη συμπλήρωση δύο ωρών αναμονής, γεύματα έπειτα από τρεις ώρες, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται διανυκτέρευση θα καλύπτουν τη φιλοξενία των επιβατών για έως και τρία βράδια.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα οφείλουν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους ταξιδιώτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Δίπλα στα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις οικογένειες και στις ευάλωτες ομάδες επιβατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, γειτονικές θέσεις για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και τους συνοδούς τους.

Το ίδιο μέτρο θα εφαρμόζεται και για άτομα με αναπηρία, επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στην εξάλειψη των κρυφών επιβαρύνσεων κατά την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων θα πρέπει να εμφανίζουν από την πρώτη στιγμή το συνολικό κόστος του ταξιδιού, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις βασικές χρεώσεις και τη χειραποσκευή.

Επιπλέον, οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μικρό σακίδιο ή τσάντα.

Παράλληλα, καταργούνται οι επιπλέον χρεώσεις για απλά τυπογραφικά λάθη στα στοιχεία του επιβάτη, καθώς και τα τέλη έκδοσης κάρτας επιβίβασης στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί ηλεκτρονικό check-in.

Οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν εκατομμύρια επιβάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την προστασία τους και καθιστώντας τις αεροπορικές μετακινήσεις πιο διαφανείς και φιλικές προς τον ταξιδιώτη.