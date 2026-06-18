Στο «τραπέζι» 15-20 εκατομμύρια για την ηλεκτροκίνηση: Τι ζητούν οι εισαγωγείς, πού μπαίνει «φρένο» και οι νέοι σταθμοί φόρτισης

Ενώ το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα ηλεκτρικά οχήματα καταγράφει ραγδαία αύξηση, η αγορά έρχεται αντιμέτωπη με ένα αναπάντεχο «πάγωμα» των κρατικών ενισχύσεων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων καταθέτουν μια ρηξικέλευθη πρόταση εκατομμυρίων για να κρατηθεί ζωντανή η ζήτηση, την ίδια ώρα που το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να δώσει διέξοδο στο μεγάλο «αγκάθι» των υποδομών με την εγκατάσταση νέων σταθμών ταχείας φόρτισης.

Το «φρένο» στις επιχορηγήσεις και η πρόταση των 15-20 εκατομμυρίων

Η μεγάλη ανατροπή στο προσκήνιο της ηλεκτροκίνησης αφορά το άμεσο μέλλον των κρατικών επιδοτήσεων. Όπως αποκαλύπτει στο ThemaOnline ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων και Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΕΜΗΟ), Σώτος Τρικομίτης, οι πρόσφατες επαφές του Συνδέσμου με τον Υπουργό Μεταφορών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έδειξαν ότι, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της κατάστασης του πολέμου, φέτος δεν αναμένεται να υπάρξει νέο πακέτο επιχορηγήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς, ενδέχεται να προκαλέσει πτώση στη δυναμική των πωλήσεων. Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, ο Σύνδεσμος καταθέτει μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη εισήγηση προς την Κυβέρνηση. Ζητά τη θεσμοθέτηση ενός μακροχρόνιου, σταθερού σχεδίου ύψους 15 έως 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της πρότασης είναι να εξαλειφθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, επιτρέποντας στους εισαγωγείς να εξασφαλίζουν άμεση έγκριση με την υποβολή της παραγγελίας, προσφέροντας έτσι σταθερότητα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους αγοραστές.

Τι ζητούν και τι βρίσκουν οι καταναλωτές: Η πτώση τιμών ως «αντίδοτο»

Παρά το γεγονός ότι η αγορά στερείται προς το παρόν νέων κρατικών κινήτρων, οι Κύπριοι οδηγοί συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και να προχωρούν σε παραγγελίες. Το μεγάλο «όπλο» της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι η αισθητή υποχώρηση των τιμών από όλες σχεδόν τις κατασκευάστριες εταιρείες, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα απόλυτα συγκρίσιμα και μη αποτρεπτικά σε σχέση με τα συμβατικά.

Η τεχνολογική αναβάθμιση με αυξημένη εμβέλεια (range) που αγγίζει τα 500 έως 650 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με τις διευρυμένες εγγυήσεις, ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού. Παράλληλα, στην αγορά κυκλοφορούν μοντέλα που υποχωρούν κάτω από τις 30.000, αγγίζοντας ακόμα και τις 20.000 με 25.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν δυναμικά και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες με ελκυστικές τιμές, χωρίς ωστόσο να έχουν δοκιμαστεί ακόμα μακροχρόνια στην Κύπρο όπως οι ευρωπαϊκές, οι κορεατικές ή οι ιαπωνικές.

Το οικονομικό όφελος παραμένει ασυναγώνιστο. Για έναν ιδιοκτήτη που διαθέτει οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, το κόστος για μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 ευρώ, προσφέροντας μια τεράστια ετήσια εξοικονόμηση που δικαιολογεί τη στροφή των καταναλωτών.

11 νέοι σταθμοί ταχείας φόρτισης σε κομβικά σημεία

Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων –τα οποία από μόλις 585 το 2019 εκτινάχθηκαν στα 5.360 το 2024 και άγγιξαν τα 7.572 το 2025– κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των υποδομών. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναγνωρίζοντας ότι η έλλειψη δικτύου αποτελεί το κύριο πρόβλημα για τους οδηγούς, προχώρησε στην εγκατάσταση 10+1 νέων σταθμών ταχείας επαναφόρτισης, με το συνολικό κόστος του έργου να ανέρχεται στις 918.000 ευρώ.

Οι νέοι σταθμοί προσφέρουν δυνατότητα ταχείας φόρτισης με εύκολες μεθόδους πληρωμής μέσω εφαρμογών ή καρτών, και βρίσκονται τοποθετημένοι σε στρατηγικά σημεία, όπως η κοινότητα Κάτω Πύργου, τα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Κυπερούντας και Αμμοχώστου, η περιοχή Λάρνακας, ο αρχαιολογικός χώρος Χοιροκοιτίας, η πλατεία Τροόδους, η εκκλησία Τριμίκλινης, καθώς και οι σταθμοί λεωφορείων στους Τάφους των Βασιλέων στην Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς. Ο αρμόδιος Υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου επαναφόρτισης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μια πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει να διαχειρίζεται τα υφιστάμενα κονδύλια, προχωρώντας στην ενεργοποίηση επιλαχόντων για την κατηγορία χορηγίας Δ5 στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε καθώς αρκετοί από τους αρχικούς δικαιούχους δεν υπέβαλαν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή την παραγγελία του οχήματός τους, με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις τους να ακυρωθούν. Το Τμήμα απευθύνεται πλέον στις αιτήσεις που κατέλαβαν τις θέσεις 654 έως 662 της κλήρωσης, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε καταναλωτές που επιθυμούν να επιδοτηθούν, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους επόμενους επιλαχόντες σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί υποστηρίζουν πολλαπλές μεθόδους χρήσης και πληρωμής, επιτρέποντας στους οδηγούς να πληρώνουν είτε μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο είτε απευθείας με τη χρήση τραπεζικής κάρτας. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, και μέσα από τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις δημιουργείται σταδιακά ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών για την επόμενη ημέρα.

Τι γίνεται με τα υφιστάμενα σχέδια: Ευκαιρίες για τους επιλαχόντες

Ενώ το μέλλον των νέων επιδοτήσεων συζητείται, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει την υλοποίηση των προηγούμενων φάσεων του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, φέρνοντας ευχάριστα νέα για τους επιλαχόντες της 4ης προκήρυξης.

Μετά την εκπνοή των προθεσμιών, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από τους αρχικούς δικαιούχους της κατηγορίας χορηγίας Δ5 δεν προχώρησαν στην ανάρτηση παραγγελίας οχήματος ή δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα οι προκαταρκτικές εγκρίσεις τους να ακυρωθούν αυτόματα. Ανταποκρινόμενο άμεσα, το Τμήμα ενεργοποίησε τη διαδικασία αντικατάστασης, αποστέλλοντας προκαταρκτικές εγκρίσεις στους επιλαχόντες που κατέλαβαν τις θέσεις 654 έως 662 της σχετικής κλήρωσης. Οι νέοι δικαιούχοι καλούνται πλέον να υποβάλουν τα στοιχεία τους εντός των νέων χρονικών ορίων, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι αν χαθούν και αυτές οι προθεσμίες, οι εγκρίσεις θα μεταβιβαστούν στους επόμενους επιλαχόντες της λίστας, διασφαλίζοντας ότι κανένα διαθέσιμο κονδύλι δεν θα πάει χαμένο.