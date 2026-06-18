Από την Κύπρο στις κουζίνες της Ευρώπης: Η πορεία του Ιωάννη Τσιόλη στη σύγχρονη γαστρονομία

Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Κύπρο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Παράλληλα με τις σχολικές του υποχρεώσεις φοίτησε στην ιδιωτική ακαδημία γαστρονομικών τεχνών Alfa Culinary Arts, όπου απέκτησε τις πρώτες του γνώσεις στη μαγειρική και ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τον κόσμο της επαγγελματικής κουζίνας.

Οι σπουδές στην Ελβετία

Το επόμενο βήμα τον οδήγησε στην Ελβετία, όπου εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στο Culinary Arts Academy Switzerland, μέλος των César Ritz Colleges.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ολοκλήρωσε το Bachelor Degree στις Γαστρονομικές Τέχνες, ενώ παράλληλα συμμετείχε στη λειτουργία της κουζίνας του εστιατορίου Alpina στις ελβετικές Άλπεις. Η εμπειρία αυτή του προσέφερε πολύτιμα εφόδια, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η περίοδος αυτή διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία και την επαγγελματική του αντίληψη, μέσα από την πειθαρχία, τον επαγγελματισμό και τη βαθύτερη κατανόηση της σύγχρονης γαστρονομίας.

Η εμπειρία σε κουζίνες βραβευμένες με Michelin

Μετά την αποφοίτησή του εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου εντάχθηκε στην ομάδα του εστιατορίου Konstantin Filippou, το οποίο έχει τιμηθεί με δύο αστέρια Michelin.

Παράλληλα εργάστηκε και στα αδελφά εστιατόρια Mama Konstantina και O Boufés, αποκτώντας εμπειρίες σε διαφορετικά γαστρονομικά concept και περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.

Η καθημερινότητα σε τέτοιες κουζίνες απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, συνέπεια και προσήλωση στη λεπτομέρεια, στοιχεία που, όπως σημειώνει, συνέβαλαν σημαντικά στην επαγγελματική του εξέλιξη.

Η συνεργασία με τη Louis Vuitton

Ανάμεσα στις εμπειρίες που ξεχωρίζει βρίσκεται και η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και private dining της Louis Vuitton στη Βιέννη, μέσω του εστιατορίου στο οποίο εργαζόταν.

Η εμπλοκή του σε τέτοιου είδους διοργανώσεις του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα υψηλά πρότυπα φιλοξενίας, εξυπηρέτησης και οργάνωσης που χαρακτηρίζουν τα διεθνή luxury events.

Το επόμενο κεφάλαιο στο Λονδίνο

Σήμερα ο Ιωάννης Τσιόλης εργάζεται στο OMA στο Λονδίνο, το πρώτο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο που βραβεύθηκε με αστέρι Michelin.

Μέσα από τη συγκεκριμένη θέση συνεχίζει να εξελίσσεται επαγγελματικά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διαδρομή του σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο κέρδος από το ταξίδι

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο όφελος από την πορεία του στο εξωτερικό δεν περιορίζεται στις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε.

Όπως αναφέρει, η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, φιλοσοφίες και τρόπους σκέψης γύρω από τη γαστρονομία αποτέλεσε ένα εξίσου σημαντικό σχολείο. Η προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα και η συνεργασία με επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες ενίσχυσαν την πεποίθησή του ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από τη συνέπεια, την πειθαρχία και τη διαρκή διάθεση για μάθηση.

Διήμερο pop-up στην Κύπρο

Στις 8 και 9 Ιουλίου, ο νεαρός σεφ θα βρεθεί στο Alley για ένα διήμερο pop-up event, παρουσιάζοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού με πέντε έως έξι πιάτα για μοίρασμα, βασισμένο σε τοπικά και εποχικά προϊόντα.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για το κυπριακό κοινό να γνωρίσει από κοντά τη γαστρονομική του προσέγγιση και τις επιρροές που έχει συλλέξει από την επαγγελματική του διαδρομή στο εξωτερικό.

Το μενού θα εστιάζει στην καλοκαιρινή εποχικότητα και στα τοπικά προϊόντα, αναδεικνύοντας υλικά που βρίσκονται στην καλύτερή τους στιγμή μέσα από πιάτα σχεδιασμένα για μοίρασμα.

Το όνειρο της επιστροφής

Παρά τη διεθνή του πορεία, ο μακροπρόθεσμος στόχος του παραμένει συνδεδεμένος με την Κύπρο.

Όραμά του είναι η δημιουργία ενός μικρού εστιατορίου που θα βασίζεται στα τοπικά και εποχικά προϊόντα, θα συνεργάζεται στενά με μικρούς παραγωγούς και θα αποτυπώνει τις εμπειρίες που αποκόμισε από τις κουζίνες της Ευρώπης.

Για τον Ιωάννη Τσιόλη, η γαστρονομία δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά τη δημιουργία εμπειριών, τη σύνδεση με τους ανθρώπους και τη διαρκή ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. Και όπως όλα δείχνουν, το ταξίδι του βρίσκεται ακόμη στην αρχή.