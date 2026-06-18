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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντός ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 18.06.2026 - 06:22
Μουντός ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται από αύριο Παρασκευή.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα το απόγευμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν όμως αργότερα καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.

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