«Συναγερμός» στις Κεντρικές Φυλακές: Έπιασαν drone «φορτωμένο» με απαγορευμένα αντικείμενα – Δείτε φωτογραφία

Συγκεκριμένα, το σύστημα εντόπισε drone το οποίο μετέφερε πακέτο προς τις Κεντρικές Φυλακές. Τοσο το drone όσο και πακέτο κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φυλακών, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου για την παραλαβή του και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η νέα αυτή περίπτωση επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος anti-drone, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των Κεντρικών Φυλακών και την αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.