Κρήτη: Πτώση 19χρονου από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα

Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου της Κρήτης με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το βράδυ της Τετάρτης (17/06).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti, τον νεαρό αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να συλλέξουν στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Δανδουλάκης μιλώντας στο neakriti.gr, ανέφερε πως ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Ωστόσο, είναι αιμοδυναμικά σταθερός και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι αρχές εξετάζουν υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η πτώση του και πόση ώρα ο 19χρονος παρέμεινε τραυματισμένος στο σημείο, πριν γίνει αντιληπτός από περαστικούς.

ΠΗΓΗ: CNN.gr