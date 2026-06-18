Μεγάλη ένεση στην άμυνα της Κύπρου: Στα ταμεία 177,2 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προχρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην Κύπρο να προωθήσει βασικές αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Όπως τονίζει η Επιτροπή, το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Στο σύνολό του, το εργαλείο SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη με σκοπό τη χρηματοδότηση κυρίως κοινών προμηθειών πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και χερσαίων συστημάτων μάχης που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εργαλείο αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ReArm Europe/Readiness 2030, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 800 δισ. ευρώ στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σε γραπτή δήλωση, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, σημείωσε ότι η σημερινή προχρηματοδότηση προς την Κύπρο στο πλαίσιο του SAFE «αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής μας ασφάλειας και άμυνας. Η στήριξη αυτή θα βοηθήσει την Κύπρο να επενδύσει ταχύτερα στις δυνατότητες που χρειάζεται, συμβάλλοντας παράλληλα στους κοινούς ευρωπαϊκούς μας στόχους για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο διασυνδεδεμένη αμυντική βιομηχανία. Το SAFE αφορά την αλληλεγγύη, την ετοιμότητα και τη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη μπορούν από κοινού να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας της Ευρώπης.»

Σημειώνεται ότι η καταβολή της συγκεκριμένης προχρηματοδότησης ακολουθεί την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη μέσω του SAFE. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληρωμές, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και θα προχωρά η υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

Το SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ένωσης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και επιτρέπει τη χορήγηση δανείων μακράς διάρκειας προς τα κράτη μέλη που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, με ανταγωνιστικούς όρους και ελκυστική δομή χρηματοδότησης. Οι όροι των δανείων SAFE επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα δάνεια SAFE θα αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που τα λαμβάνουν.