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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μήνυμα επενδύσεων από τον Καναδά προς την Κύπρο: Συνάντηση Κεραυνού με τον Victor Fedeli

 18.06.2026 - 13:45
Μήνυμα επενδύσεων από τον Καναδά προς την Κύπρο: Συνάντηση Κεραυνού με τον Victor Fedeli

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός είχε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας και Εμπορίου της Επαρχίας του Οντάριο στον Καναδά, κ. Victor Anthony Fedeli.

Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Καναδά, καθώς και για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σχετικά με την οικονομία και γενικά τις διεθνείς συνθήκες που διαμορφώνονται. Συζητήθηκαν επίσης, τρόποι περεταίρω σύσφιξής των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καναδά.

Ειδικότερα, ο κ. Κεραυνός και ο κ. Fedeli αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και στην ανάγκη της συνεχούς ενίσχυσής τους προς αμοιβαίο όφελος. Ο κ. Fedel, αφού εξήρε τις οικονομικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών, ειδικά μέσω επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεραυνός, αφού ευχαρίστησε τον κ. Fedeli για το ενδιαφέρον του για επενδύσεις στην κυπριακή οικονομία, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που κατέχει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός καθώς και το γεγονός ότι λόγω της στρατηγικής θέσης της Κύπρου, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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