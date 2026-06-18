Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες για την Αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς - Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ένσταση

Έχουν υποβληθεί συνολικά δύο (2) υποψηφιότητες από ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

Οι υποψήφιοι είναι:

Άντρη Χατζηανδρέου Προκόπης Προκοπίου

τα ονόματα των οποίων έχουν αναρτηθεί στον χώρο υποβολής υποψηφιοτήτων, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ένσταση κατά υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε δημότη εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή από τις 12:30 μ.μ. σήμερα μέχρι και τις 12:30 μ.μ. της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Όσες ενστάσεις υποβληθούν θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου.