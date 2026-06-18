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ΠΑΡΑ-THEMA

Με αυτό το βίντεο αποχαιρέτησε το ΡΙΚ τη Σωτηρούλα Χριστοφίδου - Η εξομολόγηση και το «χαστούκι» που δεν ξέχασε ποτέ η Κατερίνα Χαραλάμπους

 18.06.2026 - 12:47
Με αυτό το βίντεο αποχαιρέτησε το ΡΙΚ τη Σωτηρούλα Χριστοφίδου - Η εξομολόγηση και το «χαστούκι» που δεν ξέχασε ποτέ η Κατερίνα Χαραλάμπους

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η σημερινή εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, καθώς η δημοσιογράφος Σωτηρούλα Χριστοφίδου αποχαιρέτησε το κοινό και τους συναδέλφους της μετά από δεκαετίες παρουσίας και προσφοράς στη δημοσιογραφία.

Το ΡΙΚ επέλεξε να τιμήσει τη μακρά πορεία της με έναν ξεχωριστό τρόπο, προβάλλοντας ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στην επαγγελματική της διαδρομή, γεμάτο στιγμές από τα χρόνια της στην ενημέρωση, σημαντικές αποστολές, συνεντεύξεις και τηλεοπτικές παρουσίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Σωτηρούλα Χριστοφίδου μίλησε για τα χρόνια που πέρασε στον χώρο της ενημέρωσης, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε το επάγγελμα του δημοσιογράφου μέσα στις δεκαετίες.

Παράλληλα, απηύθυνε συμβουλές προς τους νέους δημοσιογράφους, αναφερόμενη στις δυσκολίες της δικής της εποχής και στη σημασία της επιμονής, της συνέπειας και της αγάπης για το λειτούργημα.

Η συγκινητική αναφορά της Κατερίνας Χαραλάμπους

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρέμβαση της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής, Κατερίνας Χαραλάμπους, η οποία ευχαρίστησε δημόσια τη Σωτηρούλα Χριστοφίδου για τη στήριξη που της παρείχε στα πρώτα της βήματα στον χώρο.

Με συγκίνηση θυμήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό από τα πρώτα της χρόνια στη δημοσιογραφία, όταν βρέθηκε σε κατάσταση σοκ λίγο πριν βγει στον αέρα. Όπως ανέφερε, η Σωτηρούλα στάθηκε δίπλα της και με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο τη βοήθησε να ξεπεράσει τη δύσκολη στιγμή, θυμίζοντάς της ακόμη και το περίφημο «χαστούκι» που της έδωσε για να συνέλθει και να συνεχίσει τη ζωντανή μετάδοση.

Δείτε το βίντεο:

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