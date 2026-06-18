Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καθοριστικός ο ρόλος της ΕΕ στη νέα προσπάθεια για το Κυπριακό»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα "Χ"μετά τη συνάντηση του με τον κ. Κόστα το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν την έναρξη της διήμερης Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών μελών και κυβερνήσεων των "27".

«Η κατά γενική ομολογία πετυχημένη από όλες τις απόψεις Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με συγκεκριμένο Πλάνο, Σχεδιασμό, Όραμα και Παραδοτέα ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας προς την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποδεικνύει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τη δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και σε μια Ευρώπη πιο αυτόνομη, πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Μέσα και σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει τον πιο καθοριστικό ρόλο στη νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, πλήρως συμβατής με τις Αρχές, Αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ», πρόσθεσε.

Από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιβεβαιώνεται ότι το Κυπριακό ήταν στο τραπέζι της διμερούς συνάντησης, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την κατεύθυνση της συζήτησης από την πλευρά Κόστα.

Από την Κυπριακή πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, καθώς και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμμετείχαν η ΓΓ του Συμβουλίου, Τερέζ Μπλανσάρντ, καθώς και η σύμβουλος του Προέδρου Κόστα για θέματα εξωτερικών, Άννα-Μαρία Μπούρα.