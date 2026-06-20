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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμές τρόμου στη Λευκωσία: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες από ξεχασμένο σίδερο - Νύχτα με φωτιές και καμένα οχήματα

 20.06.2026 - 09:14
Στιγμές τρόμου στη Λευκωσία: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες από ξεχασμένο σίδερο - Νύχτα με φωτιές και καμένα οχήματα

Σειρά περιστατικών κλήθηκε να διαχειριστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, με φωτιά σε υπνοδωμάτιο από ξεχασμένο σίδερο, πυρκαγιές σε δύο οχήματα και συμβάν σε παλαιά οικία στην Ψιμολόφου.

Συνολικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 43 κλήσεις για βοήθεια το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων οι 25 αφορούσαν πυρκαγιές, οι 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλήση.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στις 15:01 στη Λακατάμια, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε υπνοδωμάτιο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο διώροφης κατοικίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο ένοικος πρόλαβε να εγκαταλείψει την οικία πριν η φωτιά επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να χρησιμοποιούν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού για την κατάσβεση της φωτιάς. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος που είχε παραμείνει σε λειτουργία πάνω σε ύφασμα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 23:26, η Πυροσβεστική κλήθηκε στην κοινότητα Ψιμολόφου για πυρκαγιά σε παλαιά οικία κατασκευασμένη από πλιθάρι. Η φωτιά περιορίστηκε σε μικρό σωρό άχρηστων υλικών και κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη των πυροσβεστών. Τα πληρώματα προχώρησαν σε επιθεώρηση και εξαερισμό του χώρου, ενώ ως αιτία αναφέρονται αναμμένα κάρβουνα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 23:31, ξέσπασε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο σε χώρο πολυκατοικίας στον Δήμο Τσερίου. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι φλόγες και η έντονη θερμότητα προκάλεσαν φθορές στη βαφή της πολυκατοικίας, σε εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών και στον χώρο στάθμευσης. Η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη και θα διερευνηθεί.

Νέα κινητοποίηση σημειώθηκε στις 01:38 τα ξημερώματα στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε αυλή κατοικίας τυλίχθηκε στις φλόγες. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού. Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των περιστατικών.

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