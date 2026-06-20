«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό – Κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά οπιούχων

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν συγκεκριμένο πρόσωπο ηλικίας 23 ετών, το οποίο κινείτο πεζό χθες το απόγευμα σε δρόμο της Λεμεσού.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στη τσάντα που είχε στην κατοχή του, εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού Μύκων η Υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους 418 γραμμαρίων. Ο 23χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 23χρονου συλληφθέντα στη Λεμεσό όπου, εντός αυτής εντοπίστηκε δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 21 ετών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ένα χάρτινο κιβώτιο, εντός του οποίου υπήρχαν οκτώ νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού Μύκων η Υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 682 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 21χρονου για αυτόφωρο αδίκημα. Εντός της οικίας εντοπίστηκαν επίσης διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως τεκμήρια.

Οι δύο νεαροί επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.