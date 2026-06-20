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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

 20.06.2026 - 08:55
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

Σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, έχασε τη ζωή του ο Δημήτρης Βασιλείου, 29 ετών από τη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος στον πιο πάνω δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο μικρό λεωφορείο που οδηγούσε 57χρονος.

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Ο Δημητρίου, ο οποίος να σημειωθεί ότι, έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του.

Στον 57χρονο οδηγό του μικρού λεωφορείου, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

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