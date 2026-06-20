Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος στον πιο πάνω δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο μικρό λεωφορείο που οδηγούσε 57χρονος.

Ο Δημητρίου, ο οποίος να σημειωθεί ότι, έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του.

Στον 57χρονο οδηγό του μικρού λεωφορείου, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.