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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 40χρονο: Επιτέθηκε σε άνδρα με σπρέι και μαχαίρι και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονος

 20.06.2026 - 08:36
Χειροπέδες σε 40χρονο: Επιτέθηκε σε άνδρα με σπρέι και μαχαίρι και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονος

Στη σύλληψη 40χρονου, προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, αναφορικά με υπόθεση που αφορά στα αδικήματα, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορίας κ.α., η οποία διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για μεταφορά τραυματισμένου προσώπου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Από εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 45χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην ωμοπλάτη, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, και η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της νύχτας, ο 45χρονος έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον 40χρονο για να μεταβεί στην οικία του και να επιλύσουν προσωπικές τους διαφορές. Αφού ο 45χρονος μετέβη με ακόμη δύο συγγενικά του πρόσωπα στην οικία του 40χρονου, ο τελευταίος επιτέθηκε στον 45χρονο με την χρήση σπρέι και μαχαιριού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχε χειρουργικής επέμβασης και νοσηλεύεται στο Χειρουργικό Τμήμα σε σοβαρή κατάσταση, ενώ όσον αφορά τον 40χρονο, αυτός συνελήφθη τις πρωινές ώρες. Να σημειωθεί ότι πριν από την σύλληψη του 40χρονου, αυτός είχε μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τραύμα που έφερε στο κεφάλι, όπου αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού, συνεχίζει τις εξετάσεις.

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