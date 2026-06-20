Το κινητό σου ξέρει πού είσαι — Δες πώς να το σταματήσεις

Το GPS είναι μόνο η αρχή

Το GPS αποτελεί τον πιο γνωστό τρόπο εντοπισμού, αλλά όχι τον μοναδικό. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί δορυφόρους και σήματα για να υπολογίσει την απόστασή σου από συγκεκριμένα σημεία, δίνοντας τις συντεταγμένες σου με ακρίβεια λίγων μέτρων όταν δεν παρεμβάλλονται κτίρια ή δέντρα. Το πρόβλημα είναι ότι, ακόμα κι αν το κλείσεις, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μέσα από τους οποίους η συσκευή αποκαλύπτει το πού βρίσκεσαι.



Wi-Fi, κεραίες και Bluetooth

Κάθε ασύρματη σύνδεση αφήνει ίχνη που μπορούν να σε εντοπίσουν. Όταν συνδέεσαι σε ένα Wi-Fi hotspot, η συσκευή σου και η διεύθυνση MAC της καταγράφονται, και με τον καιρό αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν τις συνήθειές σου — για παράδειγμα ότι επισκέπτεσαι ένα συγκεκριμένο μαγαζί την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα. Ακόμα κι αν δεν συνδεθείς πουθενά, το ανοιχτό Wi-Fi σαρώνει συνεχώς για δίκτυα και εκπέμπει αναγνωριστικά στοιχεία.

Η κυψελωτή σύνδεση λειτουργεί με τη λογική του τριγωνισμού: όταν κάνεις μια κλήση ή στέλνεις μήνυμα, συνδέεσαι στην πλησιέστερη κεραία, και ο χρόνος που κάνουν τα σήματα να φτάσουν σε επικαλυπτόμενες κεραίες αποκαλύπτει τη θέση σου. Το Bluetooth, με εμβέλεια περίπου δέκα μέτρων, προσθέτει άλλη μία πηγή εντοπισμού όταν συνδέεται σε κοντινές συσκευές.



Εφαρμογές και browsers: οι πιο ύπουλοι

Οι εφαρμογές είναι από τους χειρότερους «προδότες» της τοποθεσίας σου. Πολλές ζητούν πρόσβαση στο GPS χωρίς πραγματικό λόγο, και τα δεδομένα συχνά μοιράζονται με τρίτους μέσα από όρους χρήσης που κανείς δεν διαβάζει. Ο Ted Miracco, CEO της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Approov, δήλωσε στο ZDNET ότι οι έλεγχοι των app stores εστιάζουν στην απάτη και δεν αξιολογούν αν το επιχειρηματικό μοντέλο μιας εφαρμογής στηρίζεται στη διαρκή συλλογή δεδομένων τοποθεσίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους browsers. Σε μελέτη της Surfshark, 8 από τους 15 πιο δημοφιλείς mobile browsers — ανάμεσά τους Microsoft Edge, Google Chrome και Apple Safari — συλλέγουν δεδομένα τοποθεσίας, από κατά προσέγγιση έως ακριβή. Αξίζει επίσης να ξέρεις ότι ορισμένες λειτουργίες στο παρασκήνιο μπορούν να επιβαρύνουν και την απόδοση της συσκευής, κάτι που μπορείς να ελέγξεις στις ρυθμίσεις του κινητού.



Wearables και ο συνδυασμός σημάτων

Τα wearables συλλέγουν εξίσου ευαίσθητα δεδομένα θέσης. Smartwatches, smart rings και fitness trackers χρησιμοποιούν Bluetooth και GPS για να καταγράφουν τη διαδρομή, την απόσταση και τον ρυθμό σου, ενώ η νομοθεσία γύρω από την προστασία αυτών των δεδομένων υγείας παραμένει περιορισμένη. Από μόνο του κάθε σήμα δίνει ένα κομμάτι της εικόνας — όταν όμως GPS, Wi-Fi, κεραίες, Bluetooth και εφαρμογές συνδυαστούν, προκύπτει ένα ακριβές προφίλ του πού μένεις, πού δουλεύεις και πού βγαίνεις.

Το ποιος ενδιαφέρεται να σε παρακολουθήσει είναι ευρύς κατάλογος: διαφημιστές, data brokers που αγοράζουν και πουλούν αρχεία, εργοδότες μέσω εταιρικών συσκευών, φίλοι και συγγενείς μέσω εφαρμογών όπως το Life360, αλλά και κυβερνοεγκληματίες αν η συσκευή έχει παραβιαστεί. Το ζήτημα της εμπορίας δεδομένων τοποθεσίας έχει ήδη οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα για μεγάλους παρόχους.



Πώς σταματάς τον εντοπισμό

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μειώνουν δραστικά το ρίσκο:

Κλείσε το GPS και ενεργοποίησέ το μόνο όταν το χρειάζεσαι πραγματικά, π.χ. σε χάρτη

Απενεργοποίησε Wi-Fi και Bluetooth όταν δεν τα χρησιμοποιείς, ή βάλε λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποίησε VPN για να κρύψεις τη διεύθυνση IP και την ψηφιακή σου θέση

Σβήσε παλιές εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς, ειδικά όσες έχουν άδεια τοποθεσίας

Έλεγξε τις άδειες κάθε εφαρμογής — ένας μετατροπέας νομισμάτων δεν χρειάζεται την τοποθεσία σου

Διάλεξε privacy-first browser όπως DuckDuckGo, Brave ή Tor

Κράτα ενημερωμένα το λειτουργικό και τις εφαρμογές σου

Διάβασε τους όρους χρήσης πριν εγκαταστήσεις κάτι νεο

Πηγή: techblog.gr