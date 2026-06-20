Το γλυκό σνακ που ρυθμίζει το έντερο, δυναμώνει τα οστά και ρίχνει την πίεση

Ο συνηθέστερος τρόπος κατανάλωσής τους είναι στην αποξηραμένη τους μορφή. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα συντηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ φαίνεται ότι η διαδικασία αφυδάτωσής τους δεν επηρεάζει την διατροφική τους αξία με αποτέλεσμα τόσο τα φρέσκα όσο και τα αποξηραμένα δαμάσκηνα να έχουν παρόμοια θρεπτική αξία. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα έχουν χαρακτηριστικό σκούρο μωβ χρώμα τους και μαστιχωτή γλυκιά γεύση.

Πλούσια σε ίνες

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα αποτελούν ιδανική πηγή φυτικών ινών και ένα απολύτως φυσικό «όπλο» καταπολέμησης της δυσκοιλιότητας. Εκτός των φυτικών ινών που διευκολύνουν τις κενώσεις του εντέρου «τρέφοντας» τα καλά μικρόβια του στομάχου, τα δαμάσκηνα τροφοδοτούν τα βακτήρια αυτά και με άλλα συστατικά οπως η σορβιτόλη που επίσης βοηθά στην ρύθμιση των συνηθείων του εντέρου. Τρώγοντας 5-6 αποξηραμένα δαμάσκηνα στη διάρκεια της ημέρας προσλαμβάνετε πάνω από 4γρ φυτικών ινών.

Μια αύξηση στον αριθμό των αποξηραμένων δαμάσκηνων αποτελεί και ενδεδειγμένη λύση βάσει ερευνών για την επιτυχή αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας – με στόχο τα 80-120 γρ. ημερησίως.

Προστατεύουν τα οστά

Χάρη στην περιεκτικότητά τους σε κάλιο και βιταμίνη K τα δαμάσκηνα ενισχύουν την οστική υγεία και ρυθμίζουν την αποδόμηση των οστών που παρουσιάζεται με την ηλικία.

Μια δοκιμή του 2022 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 50 γρ δαμάσκηνων την ημέρα βοήθησε στην πρόληψη της απώλειας οστικής πυκνότητας στους γοφούς και ενδεχομένως στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Μειώνουν την πίεση

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε κάλιο τα δαμάσκηνα αποτελούν ένα φυσικό αντιυπερτασικό τρόφιμο με 732mg καλίου ανά μερίδα 100 γρ.

Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία αποκλειστικά για τα δαμάσκηνα και την αντιυπερτασική τους δράση, οι διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι είναι γνωστό ότι η επαρκής διατροφική πρόσληψη καλίου είναι ευεργετική για τα περισσότερα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μέσω της μείωσης της αρτηριακής πίεσης τα δαμάσκηνα οδηγούν και σε καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Σε έρευνα του 2020, η κατανάλωση 200 θερμίδων δαμάσκηνων (περίπου 120γρ αποξηραμένου φρούτου) καθημερινά μείωσε τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης. Επίσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η κατανάλωση 100 γρ δαμάσκηνων την ημέρα βελτίωσε σημαντικά τη συνολική χοληστερόλη και βελτίωσε τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με μελέτη του 2021.

Η ευεργετική δράση των αποξηραμένων δαμάσκηνων στην υγεία αποδίδεται και στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για τις οποίες είναι γνωστό ότι πέραν της ωφέλιμης δράσης τους στην πεπτική υγεία, συμβάλλουν και στη ρύθμιση της χοληστερόλης και μέσω αυτής στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων.

Πηγή: protothema.gr