Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο γλυκό σνακ που ρυθμίζει το έντερο, δυναμώνει τα οστά και ρίχνει την πίεση
ΥΓΕΙΑ

Το γλυκό σνακ που ρυθμίζει το έντερο, δυναμώνει τα οστά και ρίχνει την πίεση

 20.06.2026 - 08:29
Το γλυκό σνακ που ρυθμίζει το έντερο, δυναμώνει τα οστά και ρίχνει την πίεση

Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ενώ περιέχουν επίσης βιταμίνη Α, ασβέστιο και μαγνήσιο. Αξιόλογη είναι και η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες η οποία αυξάνεται περισσότερο όταν είναι αποξηραμένα.

Ο συνηθέστερος τρόπος κατανάλωσής τους είναι στην αποξηραμένη τους μορφή. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα συντηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ φαίνεται ότι η διαδικασία αφυδάτωσής τους δεν επηρεάζει την διατροφική τους αξία με αποτέλεσμα τόσο τα φρέσκα όσο και τα αποξηραμένα δαμάσκηνα να έχουν παρόμοια θρεπτική αξία. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα έχουν χαρακτηριστικό σκούρο μωβ χρώμα τους και μαστιχωτή γλυκιά γεύση.

Πλούσια σε ίνες

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα αποτελούν ιδανική πηγή φυτικών ινών και ένα απολύτως φυσικό «όπλο» καταπολέμησης της δυσκοιλιότητας. Εκτός των φυτικών ινών που διευκολύνουν τις κενώσεις του εντέρου «τρέφοντας» τα καλά μικρόβια του στομάχου, τα δαμάσκηνα τροφοδοτούν τα βακτήρια αυτά και με άλλα συστατικά οπως η σορβιτόλη που επίσης βοηθά στην ρύθμιση των συνηθείων του εντέρου. Τρώγοντας 5-6 αποξηραμένα δαμάσκηνα στη διάρκεια της ημέρας προσλαμβάνετε πάνω από 4γρ φυτικών ινών.

Μια αύξηση στον αριθμό των αποξηραμένων δαμάσκηνων αποτελεί και ενδεδειγμένη λύση βάσει ερευνών για την επιτυχή αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας – με στόχο τα 80-120 γρ. ημερησίως.

Προστατεύουν τα οστά

Χάρη στην περιεκτικότητά τους σε κάλιο και βιταμίνη K τα δαμάσκηνα ενισχύουν την οστική υγεία και ρυθμίζουν την αποδόμηση των οστών που παρουσιάζεται με την ηλικία.

Μια δοκιμή του 2022 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 50 γρ δαμάσκηνων την ημέρα βοήθησε στην πρόληψη της απώλειας οστικής πυκνότητας στους γοφούς και ενδεχομένως στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Μειώνουν την πίεση

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε κάλιο τα δαμάσκηνα αποτελούν ένα φυσικό αντιυπερτασικό τρόφιμο με 732mg καλίου ανά μερίδα 100 γρ.

Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία αποκλειστικά για τα δαμάσκηνα και την αντιυπερτασική τους δράση, οι διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι είναι γνωστό ότι η επαρκής διατροφική πρόσληψη καλίου είναι ευεργετική για τα περισσότερα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μέσω της μείωσης της αρτηριακής πίεσης τα δαμάσκηνα οδηγούν και σε καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Σε έρευνα του 2020, η κατανάλωση 200 θερμίδων δαμάσκηνων (περίπου 120γρ αποξηραμένου φρούτου) καθημερινά μείωσε τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης. Επίσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η κατανάλωση 100 γρ δαμάσκηνων την ημέρα βελτίωσε σημαντικά τη συνολική χοληστερόλη και βελτίωσε τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με μελέτη του 2021.

Η ευεργετική δράση των αποξηραμένων δαμάσκηνων στην υγεία αποδίδεται και στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για τις οποίες είναι γνωστό ότι πέραν της ωφέλιμης δράσης τους στην πεπτική υγεία, συμβάλλουν και στη ρύθμιση της χοληστερόλης και μέσω αυτής στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε 40χρονο: Επιτέθηκε σε άνδρα με σπρέι και μαχαίρι και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονος
Εβδομάδα εξελίξεων στην Κύπρο: Αποκαλύψεις, έρευνες και πολιτικές ισορροπίες - Οι ειδήσεις που συγκλόνισαν
Παραλίες για όλους ή προσβασιμότητα με «μισή καρδιά»; Το μεγάλο στοίχημα του προσβάσιμου τουρισμού στην Κύπρο
Το βίντεο σόκαρε τους πάντες – Η απάντηση της ΕΜΕΛ για το λεωφορείο που «θέρισε» αυτοκίνητα στη Λεμεσό – Τι έδειξε η έρευνα
Πέθανε νομπελίστας φυσικός – Θεμελιωτής της θεωρίας για το μποζόνιο Χιγκς - Δείτε φωτογραφία του
Από το «τι ωραίο που είναι», στις κραυγές πόνου: Λουόμενοι σε ελληνική παραλία επιχειρούν να... παίξουν με λαγοκέφαλο - Δείτε viral βίντεο πριν επτά χρόνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το βίντεο σόκαρε τους πάντες – Η απάντηση της ΕΜΕΛ για το λεωφορείο που «θέρισε» αυτοκίνητα στη Λεμεσό – Τι έδειξε η έρευνα

 20.06.2026 - 08:10
Επόμενο άρθρο

Το κινητό σου ξέρει πού είσαι — Δες πώς να το σταματήσεις

 20.06.2026 - 08:31
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

Σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, έχασε τη ζωή του ο Δημήτρης Βασιλείου, 29 ετών από τη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συγκρούστηκε με λεωφορείο ο άτυχος 29χρονος Δημήτρης

  •  20.06.2026 - 08:55
Εβδομάδα εξελίξεων στην Κύπρο: Αποκαλύψεις, έρευνες και πολιτικές ισορροπίες - Οι ειδήσεις που συγκλόνισαν

Εβδομάδα εξελίξεων στην Κύπρο: Αποκαλύψεις, έρευνες και πολιτικές ισορροπίες - Οι ειδήσεις που συγκλόνισαν

  •  20.06.2026 - 07:28
Χειροπέδες σε 40χρονο: Επιτέθηκε σε άνδρα με σπρέι και μαχαίρι και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονος

Χειροπέδες σε 40χρονο: Επιτέθηκε σε άνδρα με σπρέι και μαχαίρι και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονος

  •  20.06.2026 - 08:36
Στιγμές τρόμου στη Λευκωσία: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες από ξεχασμένο σίδερο - Νύχτα με φωτιές και καμένα οχήματα

Στιγμές τρόμου στη Λευκωσία: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες από ξεχασμένο σίδερο - Νύχτα με φωτιές και καμένα οχήματα

  •  20.06.2026 - 09:14
Πετρέλαιο: Αυτές είναι οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πετρέλαιο: Αυτές είναι οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

  •  20.06.2026 - 10:01
Το βίντεο σόκαρε τους πάντες – Η απάντηση της ΕΜΕΛ για το λεωφορείο που «θέρισε» αυτοκίνητα στη Λεμεσό – Τι έδειξε η έρευνα

Το βίντεο σόκαρε τους πάντες – Η απάντηση της ΕΜΕΛ για το λεωφορείο που «θέρισε» αυτοκίνητα στη Λεμεσό – Τι έδειξε η έρευνα

  •  20.06.2026 - 08:10
Παραλίες για όλους ή προσβασιμότητα με «μισή καρδιά»; Το μεγάλο στοίχημα του προσβάσιμου τουρισμού στην Κύπρο

Παραλίες για όλους ή προσβασιμότητα με «μισή καρδιά»; Το μεγάλο στοίχημα του προσβάσιμου τουρισμού στην Κύπρο

  •  20.06.2026 - 07:30
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

  •  20.06.2026 - 09:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα