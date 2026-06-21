Πτώμα στη Λάρνακα: Σε αυτή την περιοχή εντοπίστηκε η σορός – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στο σημείο

Το πτώμα εντοπίστηκε στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUARAHMEDEMON, από το Μπαγκλαντες, όταν προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, το πτώμα εντοπίστηκε σε ανοιχτή περιοχή, στην Κοφίνου και συγκεκριμένα κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εξετάσεις στη σκηνή ενώ, το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.