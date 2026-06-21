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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πτώμα στη Λάρνακα: Σε αυτή την περιοχή εντοπίστηκε η σορός – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στο σημείο

 21.06.2026 - 17:39
Πτώμα στη Λάρνακα: Σε αυτή την περιοχή εντοπίστηκε η σορός – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στο σημείο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά τον εντοπισμό πτώματος στη Λάρνακα.

Το πτώμα εντοπίστηκε στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUARAHMEDEMON, από το Μπαγκλαντες,  όταν προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βρέθηκε πτώμα στη Λάρνακα - Φέρεται να ανήκει στο 22χρονο απαχθέντα

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα. 

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, το πτώμα εντοπίστηκε σε ανοιχτή περιοχή, στην Κοφίνου και συγκεκριμένα κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εξετάσεις στη σκηνή ενώ, το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

 

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Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό πτώματος, που εκτιμάται ότι ανήκει στον Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου, με τις αρχές να διερευνούν υπόθεση απαγωγής.

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