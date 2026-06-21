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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

 21.06.2026 - 18:12
Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό πτώματος, που εκτιμάται ότι ανήκει στον Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου, με τις αρχές να διερευνούν υπόθεση απαγωγής.

Η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 3 το απόγευμα στην περιοχή της Κοφίνου και συγκεκριμένα κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας.

Το πτώμα φαίνεται να ήταν πρόχειρα κρυμμένο, ενώ τα τραύματα στη σορό παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν σε άντρα ηλικίας 22 ετών ομοεθνή του, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

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Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή και προχώρησε στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός του άνδρα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

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