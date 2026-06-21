Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

Η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 3 το απόγευμα στην περιοχή της Κοφίνου και συγκεκριμένα κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας.

Το πτώμα φαίνεται να ήταν πρόχειρα κρυμμένο, ενώ τα τραύματα στη σορό παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν σε άντρα ηλικίας 22 ετών ομοεθνή του, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή και προχώρησε στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός του άνδρα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: