Ωρες αγωνίας για 15χρονη: Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην επαρχία Αμμοχώστου - Φωτογραφία

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με καφέ μάτια και καφέ μακριά σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.