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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ωρες αγωνίας για 15χρονη: Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην επαρχία Αμμοχώστου - Φωτογραφία

 01.07.2026 - 20:54
Ωρες αγωνίας για 15χρονη: Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην επαρχία Αμμοχώστου - Φωτογραφία

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της AHLAM ESEIFAN 15ετών, από Παλαιστίνηη οποία ελλείπει από τις 30/06/2026, από την οικία της στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με καφέ μάτια και καφέ μακριά σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

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